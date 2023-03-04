شراكة بين طيران الإمارات والخطوط الفلبينية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية اتفاقية إنترلاين لتعزيز الاتصال لمسافري كلتا الناقلتين إلى نقاط جديدة على شبكتيهما عبر مانيلا ودبي باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح شراكة الإنترلاين، التي أصبحت الآن سارية المفعول، لركاب طيران الإمارات الوصول إلى 19 وجهة في الفلبين تديرها الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك سيبو وكاجايان دي أورو وباكولود وكوتاباتو ودافاو وإيلويلو وكاليبو وغيرها، بالإضافة إلى اثنتين من النقاط الإقليمية الآسيوية عبر مانيلا.

ويستفيد ركاب الخطوط الفلبينية أيضاً من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية والاتصال بسلاسة مع 21 مدينة تخدمها طيران الإمارات في أوروبا، مثل لندن وروما وفرانكفورت وبرشلونة وباريس، وفي الشرق الأوسط مثل الكويت وجدة ونقاط أخرى في أفريقيا.

مسارات جديدة

ويمكن حجز خطط السفر على emirates.com وphilippineairlines.com وتطبيقات طيران الإمارات وPAL للهواتف المحمولة أو عبر وكلاء السفر عبر الإنترنت والوكلاء المعتمدين. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:

الفلبين واحدة من أسواقنا القوية، ويسعدنا توقيع اتفاقية إنترلاين مع الناقلة الوطنية لتلك الدولة. وستساعد هذه الشراكة مع الخطوط الفلبينية في فتح مسارات جديدة للتجارة والسياحة من شأنها دفع المزيد من الحركة، وتوسيع تواجد طيران الإمارات في شرق آسيا.

ونحن نتطلع إلى خدمة عملاء الخطوط الفلبينية بخيارات سفر إضافية إلى وجهات طيران الإمارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، وتوسيع تعاوننا مع خطط تشمل نقاطاً إضافية عبر سيبو في الأشهر المقبلة.

بدوره، قال نائب رئيس الخطوط الفلبينية للمبيعات بود بريتانيكو: يسعدنا الشروع في هذه الشراكة الجديدة مع طيران الإمارات وتوسيع الخيارات المتاحة لركابنا، الذين أصبح وصولهم الآن أكثر سهولة إلى مزيد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا عبر رحلاتنا إلى دبي.

نحن حريصون على توسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق الدولية المختلفة والوجهات المزدهرة والمساعدة في تحفيز السفر التجاري والسياحي، إضافة إلى تقديم خدمات أفضل للفلبينيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج.

وبدأت طيران الإمارات عملياتها بمانيلا في 1992، ووسعت شبكتها منذ ذلك الحين لتشمل سيبو وكلارك، حيث تخدم الفلبين حالياً بِـ 25 رحلة أسبوعياً إلى البوابات الثلاث. وتشغل طيران الإمارات إلى مانيلا وسيبو وكلارك طائراتها الحديثة بوينج 777-300ER بمزيج من 3 درجات ودرجتين.

27 ناقلة

ومع اتفاقية الإنترلاين مع الخطوط الفلبينية، يصل عدد شركاء طيران الإمارات التجاريين إلى 27 ناقلة جوية في مختلف مناطق العالم.والخطوط الجوية الفلبينية هي الناقل الوطني للفلبين وهي أول شركة طيران تجارية في آسيا وتحتفل بعيدها الـ82 مارس الجاري.

ويعمل أسطول الناقلة المكون من طائرات بوينج 777 وإيرباص A350 /‏‏A330 /‏‏A320 /‏‏A321 وDe Havilland DHC-8-400 من مانيلا وسيبو وكلارك ودافاو إلى 32 وجهة في الفلبين و37 وجهة في آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط.

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