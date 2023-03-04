مسؤولون إيطاليون: طلب عالمي على تمور الخليج

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد مسؤولون بقطاع معارض المنتجات الغذائية وسلاسل الإمداد الغذائي في إيطاليا وجود طلب متنامٍ في أوروبا على المنتجات الغذائية القادمة من منطقة الخليج العربي، وفي مقدمتها التمور. وقال المسؤولون إن هذا التوجه بدأ يتسع على نحو لافت خلال الفترة الأخيرة متجاوزاً أوروبا إلى العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي ممثلون عن معرضي «هوست ميلانو» و«توتوفود»، في إيطاليا المتخصصين في قطاع الغذاء والصناعات الغذائية والمطاعم ولوازمها، وذلك ضمن جولة عالمية تضم كلاً من دبي وأبوظبي والرياض في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت باولا ساركو، مديرة في معرض «TUTTOFOOD» «توتوفود»، في تصريحات أدلت بها خلال المؤتمر ، بأن الأسواق الدولية بدأت تسجل خلال الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالمنتجات الغذائية من دول الخليج العربي، خصوصاً التمور، حيث تأتي المملكة العربية السعودية والإمارات في المقدمة من حيث الكم والجودة. وتحدثت فرانسيسكا كافالو، مديرة المبيعات في معرض «هوست ميلانو»، المقرر انعقاده أكتوبر المقبل، عن اهتمام المعرض بتوسيع المشاركات من منطقة الخليج.

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