«مراس» تطلق أول مشروع سكني في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي - بشار باغ

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تفتتح شركة مراس التابعة لدبي القابضة 18 مارس الجاري، مبيعات أول مشروع سكني في حي دبي للتصميم يحمل اسم «ديزاين كوارتر».

وأظهرت مخططات المشروع التي اطلعت عليها «البيان»، أن الجزء السكني من «ديزاين كوارتر» يضم 3 مبانٍ («إيه» و«بي» و«سي») تتصل فيما بينها عبر منصة «بوديوم» تضم مرافق خدمية وترفيهية، فيما يتكون المشروع أيضاً من 5 مبانٍ تجارية أخرى.

وتتكون الأبنية السكنية من شقق بغرفة وغرفتين و3 غرف، بالإضافة إلى شقق «دوبلكس»، وتتراوح مساحة الشقق ذات الغرفة الواحدة من 800 قدم مربعة لغاية 1050 قدماً مربعة، فيما تتراوح مساحة الشقق المكونة من غرفتين من 1150 قدماً مربعة لغاية 2500 قدم مربعة، أما الشقق ذات الغرف الثلاث فتبدأ مساحاتها من 1550 قدماً مربعة لغاية 3300 قدم مربعة.

وتتيح شركة مراس للمستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية في ديزاين كوارتر جدول سداد يتضمن دفع 20 % من قيمة الوحدة عند الحجز، إلى جانب 4 دفعات بـ10 % لكل منها أغسطس المقبل وشهري فبراير وأغسطس 2024 وفبراير 2025، على أن يتم سداد الـ40 % عن الاستلام المقرر مايو 2027. وتوفر للسكان إطلالات على وسط مدينة دبي فضلاً عن مرافق متنوعة تشمل بركة سباحة على طراز المنتجعات وبركة سباحة للأطفال ونادياً صحياً ومساحات خضراء وحدائق.

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