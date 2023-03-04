%80 ارتفاع صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية إلى الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، بــأن معدل صادرات المنتجات الغذائية من بلاده إلى الإمارات سجل ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 80 %.

وقال في تصريح صحافي أمس أن هذا الارتفاع يعود في معظمه إلى منتجات الألبان المبتكرة والمنتجات العضوية.

وأضاف: إجمالي إنتاجنا من المواد الغذائية يفوق مقدار استهلاكنا المحلي بكثير، وهدفنا تصدير منتجاتنا ذات الجودة العالية وابتكاراتنا في مجال الصناعات الغذائية إلى العالم بشكلها الجاهز بدلاً من تصدير موادها الخام. فنحن ننظر إلى التكنولوجيا بوصفها أحد أهم العوامل التي تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف.

وتابع : نفتخر كثيراً في ليتوانيا بمدى تطور قطاع التكنولوجيا الحيوية لدينا، فقد حققنا الصدارة في مجال الهندسة الوراثية ولدينا معهد خاص بالزراعة ويهدف بشكلٍ أساسي إلى إنتاج مصادر جديدة للمحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأردف قائلاً: نحن على استعداد للتعاون مع الإمارات في هذا المجال الحيوي نظراً لأن الإمارات تسعى للاستثمار في التكنولوجيا لقطاع الغذاء.

وقد عبر كبار المسؤولين الذين التقيتهم في دبي أخيراً عن رغبتهم واستعدادهم لمعرفة المزيد عن السلع التي نفكر في اقتراحها عليهم، لتقييم نوع الاستثمارات التي قد يرغبون في تقديمها.

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