المنتدى العالمي لرائدات الأعمال ينطلق الجمعة في أبوظبي

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تنطلق أعمال المنتدى العالمي لرائدات الأعمال 2023 والذي يقام تحت شعار رائدات الأعمال في ضوء التحول الرقمي، وينظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات خلال يومي 10 و11 مارس الجاري بأبوظبي، وذلك لتعزيز دور المرأة في مجال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في إطار رؤية واستراتيجية الإمارات 2071.

وسيشارك بالملتقى أكثر من 350 شخصية ووفود من 40 دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، كما يشارك ممثلو الجمعيات النسائية العاملة بالدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من طلبة الجامعات والمعاهد العلمية بالدولة. وتشارك في المنتدى مشاركة شركة «أون باسيف» إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والتي تسعى من خلال عرض منصاتها الرقمية إلى دعم وتمكين المرأة وتحفيزها على الابتكار.

وقال أشرف مفرح، المؤسس والرئيس التنفيذي لأون باسيف: نعمل على تشجيع المرأة على الانطلاق في عالم الذكاء الاصطناعي ونحن نؤمن أن وجود المرأة في الذكاء الاصطناعي أمر أساسي. (أبوظبي - وام)

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