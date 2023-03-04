«أستر» تدرس عرضين لبيع أغلبية أنشطتها بالخليج

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن (أستر دي.إم) للرعاية الصحية، ومقرها دبي، تسعى لبيع حصة أغلبية في أنشطتها الخليجية، واختارت قائمة قصيرة تضم 2 من بين عروض تلقتها للصفقة.

وتدير أستر مستشفيات وعيادات وصيدليات في الخليج والهند. وقال المصدران، إن الشركة تسعى لبيع حصة تزيد على 50 % في أنشطتها بالمنطقة.

وأضافا أن القائمة المختصرة تضم شركة الاستثمار الخاص فجر كابيتال وشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة للخدمات المالية في دبي.

وقال أحد المصدرين إن أستر، المدرجة في مومباي، بدأت عملية بيع الحصة في نهاية العام الماضي لفصل الوحدة الخليجية بهدف مساعدة المستثمرين والمحللين على تكوين فهم أفضل لعمليات الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز