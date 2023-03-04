تسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارات خلال فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تسارع معدل النمو في النشاط غير المنتج للنفط في الإمارات خلال فبراير، مسجلاً أقوى ارتفاع منذ أكتوبر الماضي، وفق أحدث دراسة لمؤشر مديري المشتريات.

وبحسب المؤشرات تحسنت توقعات الشركات وحققت سلاسل التوريد أداءً جيداً على الرغم من الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة في ما يقرب من 3 سنوات ونصف السنة، ومع ذلك، ظلت معدلات الطلب قوية. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ«إس أند بي جلوبال» - مسجلاً 54.3 نقطة في فبراير.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، والذي كان متماشياً بشكل عام مع المتوسط طويل المدى للسلسلة (54.2 نقطة). وكان هناك تسارع حاد في معدل نمو الإنتاج، والذي انتعش لأول مرة في 4 أشهر وسجل أعلى مستوى في الفترة نفسها. وارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في فبراير وكان هناك أكبر انخفاض في مُدد التسليم منذ سبتمبر 2019 في ظل تحسن ظروف سلاسل التوريد.

وقامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة أسرع بشكل ملحوظ من سابقتها – كان الارتفاع في المؤشر هو الأكبر على الإطلاق – من أجل تعزيز الإنتاج والتخطيط للعمل المستقبلي. وبالنظر إلى المستقبل، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى درجة أقوى من الثقة تجاه الأشهر الـ12 المقبلة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.

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