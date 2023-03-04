245.8 ملياراً الودائع الادخارية المصرفية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1.7% على أساس سنوي أو 4 مليارات درهم، مقابل نحو 241.82 مليار درهم سجلتها في ديسمبر 2021.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018، ووصولاً إلى 172.2 مليون درهم في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020.

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 907.35 مليارات درهم نهاية ديسمبر الماضي بنمو 7 % على أساس سنوي مقابل 848.04 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة 59.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.44% مقارنة بنحو 903.36 مليارات درهم في نوفمبر 2022.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020. وزادت الودائع لأجل إلى 613.02 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15% على أساس سنوي مقابل نحو 533.57 مليار درهم في ديسمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز