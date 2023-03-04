القرية العالمية تحتفل بـ«حق الليلة»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لضيوفها، مجموعة واسعة من مستلزمات الاحتفال بـ«حق الليلة»، التي تعد جزءاً من المحافظة على التراث الإماراتي الأصيل، ومناسبة مميزة لبث قيم حب الخير والتكافل والتراحم في نفوس النشء.

ويعد الاحتفال بـ«حق الليلة» موروثاً تقليدياً وشعبياً تناقلته الأجيال في الإمارات على مرّ العصور، إذ يُحتفل بهذه المناسبة في ليلة النصف من شعبان، والتي تصادف الثلاثاء المقبل، إيذاناً باقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ويمكن لضيوف القرية العالمية عيش أجواء المناسبة عن طريق التسوق في مختلف الأجنحة التي تقدم الكثير من الخيارات المميزة والمتنوعة من حول العالم، ونذكر منها على سبيل المثال جناحي الإمارات والأمريكيتين لشراء كل أنواع الحلوى التقليدية والجديدة. وبإمكان المحتفلين أيضاً زيارة جناح الصنعة ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث سيجدون هناك أنواعاً مختلفة ومميزة من التوزيعات المصنوعة يدوياً وأزياء الاحتفالات التقليدية المناسبة للصغار، والزينة اللازمة للاحتفال بـ«حق الليلة» في المنزل.

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