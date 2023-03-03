وزير الاقتصاد: إنفستوبيا يشهد الإعلان عن مشاريع توفر فرصاً استثمارية بـ 370 مليون درهم

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن مؤتمر إنفستوبيا 2023 شهد الإعلان عن مشاريع استراتيجية توفر فرص استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون درهم.

وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إنفستوبيا 2023 إنه تم الإعلان عن 14 مشروعا واتفاقية تعاون خلال هذا الحدث الدولي المهم.

وأضاف أن مجموعة GKSD الإيطالية أعلنت خلال المؤتمر عن إطلاق مشاريع SMART Clinics (العيادات الذكية) في دولة الإمارات والتوسع منها بالمنطقة.. إضافة إلى تعاون بين Fontana Gruppo الإيطالية وشركة سيجما الإماراتية لاستكشاف الفرص في الإمارات والسوق الخليجي.

وتابع معاليه: "المؤتمر شهد تعاونا في مجال الاستدامة البيئية، بين شركة GREENTHESIS، ومجموعة صلاح شرف للاستثمار وهو تعاون إماراتي إيطالي، سيتم بموجبه تأسيس أول مصنع في دولة الإمارات لإعادة تدوير البطاريات الرصاصية.. وفي مجال الفنتك والخدمات المالية أعلنت مؤسسة MENA Fintech Association عن تأسيس مجلس لها في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن إنفستوبيا وقعت 6 شراكات جديدة إضافة إلى 4 مذكرات تفاهم حيث جمع المؤتمر على مدار يومين أكثر من 2500 مشارك من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين من مختلف انحاء العالم. من بينهم 1000 مشارك جاؤوا من خارج الدولة لاستكشاف الفرص العالمية للاستثمار تحت شعار "تصور الفرص في أوقات التغيير".

وقال معاليه إن المشاركين في مؤتمر إنفستوبيا 2023 من 40 دولة كما تم عقد 35 جلسة وطاولة مستديرة شارك فيها أكثر من 100 متحدث إضافة إلى أن75% من المشاركين في القمة من القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أنه من خلال iconnections تم عقد 300 اجتماع60% من الاجتماعات كانت مع صناديق استثمار يديرون أكثر من مليار دولار.

وأضاف أن حوالي 55% من الاجتماعات كانت مع صناديق تحوط و45% مع صناديق رأس مال المخاطر ومؤسسات تمويل خاصة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن صناديق التحوط شكلت 40% فقط من عدد المستثمرين إلا أنها حصلت على 55% من الاجتماعات وهو ما يعكس اهتمامات المستثمرين حاليا في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن موعد الدورة القادمة من "انفستوبيا 2024، والتي من المقرر عقدها في 28-29 فبراير2024 بأبوظبي . حيث ستسضيف أبوظبي اجتماعات MC13 خلال الفترة من 26 فبراير حتى 1مارس.

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