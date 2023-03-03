المصدر: البيان

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وقعت الإمارات وتركيا،اليوم "الجمعة"، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من أجل تعزيز التجارة بين البلدين.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في مؤتمر صحافي، إن الاتفاقية ستخلق نحو 25 ألف وظيفة بالاقتصاد المحلي ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي.

وأضاف ان الاتفاقية تدخل التنفيذ بعد تصديق الاجراءات وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر والتنفيذ خلال عام.

واوضح أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن البلدين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.

وقال الزيودي: بموجب هذه الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93٪ من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا.

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