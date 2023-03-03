1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 390 مبايعة بقيمة 991.96 مليون درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 272.22 مليون درهم و364 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 719.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الورقاء الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة ند حصة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 183.12 مليون درهم منها 13 رهن أراضي بقيمة 89.94 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 93.18 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 39 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 35 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 31.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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