18.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 18.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.121 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.14 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.546 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و593.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 9.6 مليارات درهم موزعة بواقع 6.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.86 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.723 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91 ألف صفقة.

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء خلال الأسبوع مع نمو مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.27 في المئة ليغلق عند 9906.71 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 9906.71 نقطة.

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي مدعومة بارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.78 في المئة وقطاع العقار بنسبة 1.6 في المئة، وقطاع الطاقة 1.53 في المئة، وقطاع المواد الأساسية 1.03 في المئة، وقطاع الخدمات 2.05 في المئة، وقطاع السلع الاستهلاكية بنحو 3.39 في المئة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "ملتيبلاي" بنسبة 5.17 في المئة، و"أدنوك للحفر" 3.88 في المئة، و"أغذية" 3.74 في المئة، و"طاقة" 2.05 في المئة، و"فيرتيغلوب" 1.8 في المئة، و"الدار" 1.74 في المئة، و"بيانات" 1.35 في المئة، و"العالمية القابضة" 1.27 في المئة، و"أبوظبي الإسلامي" 1.18 في المئة، و"الياه سات" 1.15 في المئة، و"بروج" 1.39 في المئة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بعد اجتذابه سيولة بأكثر من 1.99 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة جاوزت 548.7 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" بسيولة 469.9 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.04 في المئة أو ما يعادل 1.26 نقطة ليغلق عند مستوي 3420.26 نقطة بدعم رئيس من صعود أسهم العقار بنسبة 2.86 في المئة والصناعة بنسبة 0.94 في المئة والخدمات بنحو 1.03 في المئة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي سهم "إعمار العقارية" 5.4 في المئة و"إعمار للتطوير" 1.5 في المئة و"ديوا" 1.7 في المئة و"دبي الإسلامي" 0.7 في المئة و"أرامكس" 1.14 في المئة و"سوق دبي المالي" 2.85 في المئة و"سالك" 4.9 في المئة.. وتصدر "إعمار العقارية" النشاط خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بنحو 1.79 مليار درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة ناهزت 205 ملايين درهم، ثم "إمباور" جاذباً أكثر من 172 مليون درهم.

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