خبراء عالميون: الإمارات تشكل أرضية خصبة لتطوير العملات المشفرة ونشر تقنية البلوك تشي

المصدر: وام

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شهد اليوم الأول من مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023 جلسة حوارية حول "ثورة التكنولوجيا المالية"، شارك فيها قادة متخصصون في مجال التمويل الرقمي من جميع أنحاء العالم.

وقاد المناقشات سعادة سامح القبيسي، عضو مجلس إدارة بنك "ويو" في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إريك أنزياني، رئيس ومدير العمليات في "كريبتو دوت كوم"، وتشيكا أوازي، المؤسس المشارك لشركة "أفروبوليتان داو، وجامي توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان فروجيد".

وتم تسليط الضوء في هذه المناقشات على دور الإمارات في ابتكارات التكنولوجيا المالية، واستخدام العملات الرقمية المشفّرة مع إمكانية الاستفادة من وجود تقنية البلوك تشين من أجل إحداث ثورة حقيقية في مراكز البنية التحتية المالية. وأكدوا أن الإمارات تعد دولة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية منذ زمن طويلة، حيث تقود برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، لإحداث ثورة مصرفية.

وأشار سامح القبيسي إلى أن سوق أبوظبي المالي العالمي قد أنشأ صندوقه للتقنيات المعتمدة في العام 2017، وأسهم هذا التوجه في تعزيز الدوافع نحو الابتكار داخل القطاع المالي. ويتم اليوم تسريع التحول الرقمي والحلول التي تركز على العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التطورات الشاملة.

وفي تعليق له على هذه التوجهات، قال إريك أنزياني، رئيس ومدير العمليات في "كريبتو دوت كوم" : " تعد دولة الإمارات أرضية خصبة لتطوير العملات المشفرة ونشر تقنية البلوك تشين، إلى جانب جاهزيتها واستعدادها لبناء بصمة عالمية في هذا المجال".

وأكد أنزياني أيضاً على الحاجة إلى التنظيم الصحيح، وحشد الدعم الحكومي، وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث تعتبر جميعها ضرورية للشركات، مثل "كريبتو دوت كوم"، حتى تتمكن من مواصلة الازدهار والتقدم.

وفي معرض تعليقه على ظاهرة التضخم الذي يشهده العالم، أشار أنزياني إلى أن العملات الرقمية المشفّرة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على القيمة، لافتا إلى أن شركته عملت مع الأطراف ذات الصلة لمساعدتهم على استخدام العملات الرقمية، ولكن يكمن التحدي التالي في قابلية التوسع، وهو عنصر مهم تحتاج إليه الصناعة، وينبغي العمل على تجاوزه.

وأكد في ختام كلمته على أهمية التعاون وتطبيق البروتوكولات في عالم العملات المشفرة كعامل جوهري لتحقيق النمو.

من جهتها، أفادت تشيكا أوازي، المؤسس المشارك لشركة "أفروبوليتان داو"، أن شركتها تأخذ على عاتقها بناء أول دولة رقمية تقوم على تقنية البلوك تشين، وأنهم يركزون تحديداً على مجتمع المغتربين في إفريقيا لإرسال الأصول بأمان باستخدام تقنية البلوك تشين. وعند الحديث عن التكنولوجيا، توجد هناك فرصة قائمة لاستخدام بنية تحتية مالية قوية في إفريقيا، ويمكن استخدام أدوات المدفوعات الصغيرة وأدوات التكنولوجيا المالية في إفريقيا للتخلص من التأمين المالي الذي يدفع للحكومة، وجمع التمويل اللازم لإطلاق الاستثمارات.

وأضافت " أن نظام "التوكن"، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاسترداد NFTS والعقارات، تحمل إمكانات في إفريقيا، كما أن العملات المشفرة يمكنها أن تساعد في تمكين المزيد من الأشخاص من الاستثمار في مجالات مختلفة. ومن جهة أخرى، يمكن أن تساعد تقنية البلوك تشين في نشر الشفافية ونجاح عمليات الدفع الصغيرة في إفريقيا، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية من خلال الحد من الرسوم وضمان شفافية المعاملات.

وناقش جامي توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان فروجيد" تطور التكنولوجيا المالية وتقنية البلوك تشين في عالم الألعاب، خاصة مع ظهور الرموز غير القابلة للاسترداد NFTS والإقبال على تبني البلوك تشين في عالمي الألعاب والميتافيرس.

وسلط الضوء على الإمكانات التي تمتاز بها تقنية البلوك تشين لتوفير ملكية الأصول في العالم الرقمي وفوائد الثبات والشفافية في الألعاب. وأشار إلى أنه قد يكون هناك نموذج مختلط يجمع بين الألعاب التقليدية وغير المركزية، لكن هذه القدرات تكمن في مستقبل ملكية الأصول الرقمية في صناعة الألعاب.

تجدر الإشارة أن النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 تأتي هذا العام تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، وتناقش ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، مستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون.

ويتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 2,000 مندوب من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة.

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