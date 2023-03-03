حجم التداولات العقارية يتخطى 77 مليار درهم في إمارة أبوظبي خلال 2022

المصدر: وام

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حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19,033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وقد شهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداء قوياً خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8.5%، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 27.2% خلال الفترة نفسها ، ما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 9,010 صفقات بيع وشراء لعقارات بما قيمته 23.5 مليار درهم، و10,023 معاملة رهن عقاري بقيمة 54.1 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بـقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بـقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بـقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن أحدث المناطق الاستثمارية الجديدة وعددها 7 مناطق عقارية موزعة في إمارة أبوظبي لعام 2022. امتازت المناطق الاستثمارية بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم.

وتسمح المناطق الاستثمارية الجديدة بتملك الأجانب للعقارات فيها، لتشكل بذلك إضافة نوعية تضاف إلى إجمالي المناطق الاستثمارية في الإمارة لتصل إلى 25 منطقة استثمارية عقارية بنهاية العام 2022. وتتيح المناطق الاستثمارية الجديدة فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين بالعمل والعيش والاستثمار.

وأكد سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل أن سوق العقارات في إمارة أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام 2022، وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف :"توفر إمارة أبوظبي مناطق جديدة وفرص استثمارية عديدة ومواقع حيوية مناسبة للجميع، حيث تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين. وبدورنا نعمل في الدائرة على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة. ونحرص على وضع معايير واجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري."

المشروع الأول: "مشروع بلووم ليفينج" في مدينة زايد الذي تقوم شركة "بلووم ديستركت" بتطويره، وهو عبارة عن مجمع سكني عصري ومتكامل يحتوي على العديد من المرافق والخدمات، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل التاون هاوس والشقق.

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى "قرطبة" في مارس 2022 ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024، كما تم إطلاق المرحلة الثانية "توليدو" ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الثاني من عام 2025.

المشروع الثاني: مشروع الريمان 2 في منطقة الشامخة، الذي تم إطلاقه من قبل شركة الدار العقارية في يونيو 2019، حيث شهدت المرحلة الأولى إنجاز 84% من أعمال البناء والتطوير، بما في ذلك استكمال رصف الطرق الداخلية والأعمال الهيكلية للمحطات الفرعية، بموازاة استمرار أعمال التشييد وبناء محطة ضخ مياه الري.

وشملت المرحلة الأولى من هذا المشروع إطلاق ما مجموعه 496 قطعة أرض، كما تم طرح المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي للمشروع، والتي تضم 1111 فيلا متوفرة ضمن مجموعة واسعة من التصاميم والمخططات، ومتاحة للمشترين من كافة الجنسيات، حيث من المتوقع تسليمها خلال الربع الأخير من العام 2025.

المشروع الثالث: مشروع ميناء زايد في منطقة ميناء زايد ، فقد باشرت شركة الدار العقارية تطوير قطع أراضي ممتدة على مساحة تصل إلى نحو 1.5 مليون متر مربع في منطقة ميناء زايد، مما يوفر وجهة بحرية فريدة تشمل مرافق سياحية وسكنية وتجارية وخدمية وثقافية.

المشروع الرابع: ياس هيلز في منطقة الباهية، ويقع المشروع في قلب أبوظبي الجديدة، حيث سيتم تطويره كمجتمع عالمي راق متعدد الاستخدامات مع إمكانية الوصول إلى مرافق جزيرة ياس ونقاط المواصلات إلى مطار أبوظبي ودبي وكافة إمارات الدولة ويبعد 5 دقائق عن فيراري وورلد و20 دقيقة من كورنيش أبوظبي وعلى بعد 45 دقيقة من إمارة دبي.

المشروع الخامس: مشروع براري عين الفايضة في مدينة العين، مشروع متميز يقع بالقرب من جبل حفيت والمبزرة الخضراء، ويضم المشروع ما يفوق 3000 قطعة أرض، وتستحوذ المساحات الخضراء على 60% من المشروع ويضم قنوات مائية، الى جانب حدائق ومرافق متطورة ومدارس ومراكز للرعاية الطبية ومساجد ومراكز تجارية، اضافة الى أن المشروع يقع قرب مشروع مركز أفنيو مول التجاري المقرر بناؤه خلال الفترة المقبلة.

المشروع السادس: مشروع ذا جيت ويه في منطقة ساس النخل، الذي تقوم شركة إشراق للاستثمار بتطويره بالتعاون مع "نورث أيكر"، وهو مشروع سكني فاخر، بتصميم معماري مختار ضمن أعلى المعايير الفنية وأرقى المواصفات، ويتوسط المشروع المسافة ما بين جسر المقطع وجسر الشيخ زايد، ويمثل واحة عصرية لرجال الأعمال والساكنين على حد سواء، ويضم المشروع مجموعة من المباني السكنية والتجارية الواسعة، ويتميز بالقرب من مراكز التسوق التجاري، الفنادق العالمية وغيرها.

المشروع السابع: مشروع منازل الريف ومشروع مرزاب في منطقة السمحة،حيث تم إطلاق الأول في نهاية عام 2014، ويتألف المشروع من مجمع سكني مكوّن من 860 فيلا، ومرافق خاصة بالمجمع، ومساحات خضراء واسعة وشبكات للبنية التحتية والطرق.

أما مشروع مرزاب تم الانتهاء من جميع التراخيص التخطيطية وتراخيص البناء الخاصة بالمشروع، ويتكون من 19 مبنى سكنيا (أرضي و3 طوابق)، ويحتوي على 739 وحدة سكنية متنوعة المساحات.

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