عمومية بنك دبي التجاري تقر توزيعات نقدية ومنحة

المصدر: (دبي - البيان)

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صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 26.05% (ما يعادل 26.05 فلساً للسهم)، وأسهم منحة بنسبة 6.51% (ما يعادل 6.51 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال عن عام 2022.

ووافقت العمومية على توزيع أرباح إجمالية بقيمة 912.6 مليون درهم ما يعادل 50% من الأرباح المقدرة بنسبة 32.56% من رأس مال البنك كما هو عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2022. وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي، أن الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها على المساهمين بقيمة 730 مليون درهم، وأسهم المنحة بقيمة 182.5 مليون درهم أي ما يعادل 182.46 مليون سهم.

مجلس إدارة «دانة غاز» يناقش التوزيعات 7 الجاري

ينظر مجلس إدارة شركة دانة غاز في توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الثاني من عام 2022، وذلك خلال اجتماعه يوم 7 مارس الجاري، كما ينظر أيضاً في التعديل المقترح على النظام الأساسي للشركة.

ويناقش مجلس الإدارة تقريراً عن سير عمليات الشركة ومشاريعها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، وتقريراً عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، كما سيتم مناقشة بيانات 2022، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية في أبريل .

«الجرافات البحرية» تكتتب في «أدنوك للغاز» بـ50 مليون درهم

قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية إنه تم إصدار قرار لمجلس إدارة الشركة بالتمرير أول من أمس، يتضمن الموافقة على الاكتتاب في شركة أدنوك للغاز بمبلغ استثمار إجمالي قدره 50 مليون درهم، وفقاً لإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه اليوم. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج الاثنين 13 مارس.

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