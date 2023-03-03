577 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي

المصدر: (أبوظبي – وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، حيث تجاوزت 577 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية للربع الرابع من عام 2022، أن قيمة الأصول السائلة وصلت إلى 577.03 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9 %، أو ما يعادل 47.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 529.33 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن الأصول السائلة زادت على أساس ربعي بنسبة 13.2 %، أو ما يوازي 67.4 مليار درهم، مقابل 509.61 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022.

وذكر المصرف المركزي، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 16.1 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.58 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز