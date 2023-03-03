«أدنوك للحفر» تشتري حفارات برية تعمل بالطاقة الهجينة بـ925 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، توقيعها اتفاقية لشراء 10 حفارات برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة بقيمة 925.62 مليون درهم.

ويُعد استخدام حلول الطاقة الهجينة عنصراً محورياً ضمن استراتيجية شركة «أدنوك للحفر» القوية، التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات في إطار ما تبذله من جهود لدعم التزام «أدنوك» بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 % بحلول عام 2030، وتحقيق هدف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعتمد الحفارات الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة على بطاريات عالية السعة ومحركات مُؤتمتة بالإضافة إلى مولدات الديزل التقليدية. ويقوم نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة بتخزين الطاقة في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية بصورة فورية، مما سيساعد في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري المترتبة عن كل منصة حفر بنسب تتراوح بين 10 - 15 %. وتم تجهيز الحفارات ليتم توصيلها بالشبكة الكهربائية بأقل التعديلات، وذلك اعتماداً على موقع الحفارة وتوفر الشبكة الكهربائية وإمكانية استخدامها مما سيسهم في خفض الانبعاثات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز