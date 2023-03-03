35 % نمو رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية 2022

المصدر: (أبوظبي – وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع بنسبة 35% بنهاية ديسمبر الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.045 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة تعادل 1.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.91 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 3.7% بزيادة تعادل 573 مليون درهم مقارنة برصيده البالغ 15.74 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.86 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.04 مليارات درهم في نهاية 2019. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز