50 شركة تبدي اهتماماً بالإدراج في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن هناك 50 شركة ما بين محلية وعائلية وإقليمية أبدت الرغبة والاهتمام في الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوقع القبيسي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إدراج 8 شركات من بين هذه الشركات خلال العام الجاري 2023.

وأوضح أن الشركات التي تستهدف الإدراج في سوق أبوظبي تعمل في قطاعات مختلفة ومتنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والسيارات والنفط والغاز والإنشاءات وصناديق استثمار عقارية، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا الجديدة، حيث نعمل على مساعدة وتشجيع الشركات التي تعمل في هذه القطاعات الجديدة على الإدراج في أسواقنا المحلية.

وذكر أن إمارة أبوظبي أطلقت مؤخراً صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة مبدئية 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويسعى صندوق أبوظبي للاكتتابات إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10 إلى 40 % من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع مختلف البنوك المحلية للاستفادة من خبراتها في عملية إدراج الشركات.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للاكتتابات وقع مع 4 شركات عائلية رفيعة المستوى في إمارة أبوظبي، إضافة إلى 3 شركات محلية يتملكها الأجانب، فيما يجري التفاوض مع مزيد من الشركات الأخرى للاستفادة من خدمات الصندوق.

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