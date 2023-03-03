البنوك تعاود رفع وحدات الصراف الآلي إلى 4426

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي- وام

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عاودت بنوك الدولة نشاطها في طرح وحدات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الدولة لترفع عددها مجدداً خلال الربع الرابع من 2022 إلى 4426 وحدة مقارنة بعددها البالغ 4376 وحدة بنهاية سبتمبر.

وتقلصت فروع البنوك من 513 فرعاً في نهاية 2021 إلى 498 تابعة إلى 22 بنكاً محلياً، فيما ارتفع عدد وحدات الخدمات الإلكترونية التابعة لها إلى 45 وحدة، واستقر عدد مكاتب الصرف عند 21 مكتباً بنهاية 2022.

وظل عدد البنوك الخليجية عند مستوى 6 بنوك وعدد البنوك الأجنبية 22 بنكاً مع إجمالي 67 فرعاً إضافياً، كما بلغ عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها أيضاً 21 وحدة بنهاية الفترة. وبلغ عدد شركات الصرافة بنهاية الفترة 86 شركة، كما استقر عدد شركات التمويل عند 26 شركة، بينما بلغت مكاتب التمثيل 76 مكتباً ومكاتب الوساطة في تداول العملات وعمليات السوق النقدية 3 مكاتب نهاية ديسمبر.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 27.2 مليار درهم أو ما نسبته 6.8% ليصل إلى 429.7 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.

وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك 17.3% بنهاية العام الماضي، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13% والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات «بازل 3».

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