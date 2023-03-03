«الطاقة» و«العقار» يعززان مكاسب الأسهم إلى 16 مليار درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم، بدعم أسهم الطاقة والعقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.11 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 3.13 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.53 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و596.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.31 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 281.2 مليون سهم عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.14% ليغلق عند 9868.13 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند مستوى 3435.89 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم طاقة 3.56%، وملتيبلاي 2.23%، أمريكانا للمطاعم 2.2%، وأبوظبي الأول بنسبة 0.43%، وزاد فيرتيغلوب 0.8% عند 3.97 دراهم، وأغلق سهم الدار العقارية عند سعره السابق 4.67 دراهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 353.63 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 112.18 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 104.8 ملايين درهم.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم الرمز 7.7%، وتعاونية الاتحاد 2.6%، وزاد تيكوم 1.7%، وسالك 1.5%، وأمانات القابضة 1.05%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 88.34 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 48.6 مليون درهم، و«سالك» 27.3 مليون درهم.

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