2 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من ملياري درهم مع 628 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم منها 64 للأراضي بقيمة 485.74 مليون درهم و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.29 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في بوكدرة وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 28 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بـ 111 مليون بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، وتصدرت الخيران الأولى المناطق في مبايعات الشقق والفلل وسجلت 85 مبايعة بقيمة 166 مليون. وسجلت الرهون 157.44 مليون درهم وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 129.07 مليون درهم.

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