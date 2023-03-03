الإمارات الأولى إقليمياً و22 عالمياً لبدء عمل تجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً و22 عالمياً ضمن قائمة أفضل 25 دولة لبدء عمل تجاري جديد، التي نشرها أمس موقع «إنسايدر مونكي» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من كندا، التي جاءت بالمركز 23 على القائمة، وماليزيا، التي نالت المركز 24، كما تفوقت على كلٍ من اليابان، الصين، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لكسمبورغ، إسبانيا، وإيطاليا، والتي جاءت جميعها خارج القائمة.

وذكر «إنسايدر مونكي» أن الإمارات تتميز بانخفاض قيمة الضرائب المفروضة على الشركات العاملة لديها، إذ لا تتجاوز نسبة هذه الضريبة التي سيبدأ تطبيقها يونيو المقبل 9%، ما يجعلها واحدة من أقل دول العالم في انخفاض قيمة ضرائب الشركات، موضحاً أن الإمارات تتسم أيضاً بسيادة القانون.

وأوضح أن الميزتين المتمثلتين في انخفاض قيمة ضرائب الشركات وسيادة القانون، جعلتا الإمارات واحدة من أفضل دول العالم لبدء عمل تجاري جديد.

وكانت صدارة القائمة من نصيب سنغافورة، فيما جاءت هونغ كونغ في المركز الثاني، وحلّت نيوزيلندا ثالثة. وجاءت الدنمارك، تايوان، إيرلندا، السويد، لتوانيا، إستونيا، والنرويج، في المراكز من الرابع، إلى العاشر، على التوالي.

واعتمد الموقع في اختيار الدول الــ 25، ثم في تصنيفها على الجمع بين رصيد كل دولة في أحدث إصدار من «مؤشر الحرية الاقتصادية» الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث، و«مؤشر قيمة ضريبة الشركات» الذي يصدره «إنسايدر مونكي» نفسه، ثم استخراج المتوسط الخاص بكل دولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز