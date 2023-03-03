25 % قروضاً شخصية من التمويلات المصرفية للمقيمين

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذ اقتراض الأفراد الشخصي على حصة فاقت 25.3 % من إجمالي اقتراض المقيمين، وفق مؤشرات صادرة أمس عن المصرف المركزي، بقيمة إجمالية بلغت 476.4 مليار درهم بنهاية 2022.

وكشفت مؤشرات المصرف تنوع الإقراض الشخصي، حيث كانت الحصة الأكبر من الاقتراض بقيمة 382.5 مليار درهم للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية، فيما وصل اقتراض الأفراد المقيمين لتأسيس أعمالهم الخاصة إلى 93.8 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن القطاع العقاري شكل ثاني أكبر حصة من اقتراض المقيمين متصدراً اقتراض أنشطة الأعمال ليصل حجم اقتراضه 302.7 مليار درهم، الحصة الأكبر منها كانت للتمويلات العقارية المباشرة بقيمة وصلت إلى 244.4 مليار درهم، فيما وصلت قيمة تمويلات القطاع الإنشائي والمقاولات 58.3 مليار درهم بنهاية 2022. وسجل القطاع الحكومي ثالث أكبر المقترضين بقيمة 200.2 مليار درهم تلاه المؤسسات المالية بقيمة وصلت إلى 148.3 مليار درهم ثم قطاع التجارة بـ136.6 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز