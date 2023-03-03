دبي تطور منصة لاستقطاب شركات تقنيات «ويب3»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، شراكة مع «دي دبليو إف لابس»، لتوفير منصة نمو جديدة بنحو 18.3 مليون درهم للشركات العاملة في تقنيات «الويب 3» web3 والبلوك تشين، انطلاقاً من مركز كريبتو التابع لدبي للسلع.

وستقوم «دي دبليو لابس» بتطوير منصة DWF Ventures Studio، التي تدعم الشركات الناشطة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة «الويب 3» والبلوك تشين، انطلاقاً من الإمارة ومركز كريبتو باعتبارهما نقطة انطلاق رئيسة للتوسع محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتوفر منصة DWF Venture Studio مجموعة من المزايا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والوصول إلى استثمارات رؤوس الأموال الدولية وغير ذلك من خدمات دخول الأسواق المالية في البورصات من الفئتين الأولى والثانية، فضلاً عن تقديم مجموعة من ورش العمل والاستثمارات الرأسمالية المباشرة.

وتهدف «دي دبليو إف لابس» للاستثمار في 50 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في أفضل الشركات أداءً مع تخصيص استثمارات بقيمة 500 ألف دولار للشركة الأكثر تميزاً من بين تلك الشركات.

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