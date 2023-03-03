«بوتيم» يتعاون مع «مسافر دوت كوم» لتسهيل زيارة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن تطبيق بوتيم، توقيع اتفاقية تعاون مع مسافر دوت كوم، وكالة السفر عبر الإنترنت في الإمارات، لتعزيز سهولة إجراءات التقديم والحصول على التأشيرات السياحية لزوار الإمارات.

ووقّع الاتفاقية عبد الله أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم والمؤسس المشارك للشركة الأم أسترا تك، مجموعة التطوير والاستثمار التكنولوجي التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وساشين غادويا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع مسافر دوت كوم.

ويُعد الزوار من الهند وباكستان وروسيا وكازاخستان ومصر، أبرز المستفيدين من هذا التعاون، حيث يسجل الطلب على تأشيرة الدخول الفردية لمدة 30 أو 60 يوماً من هذه الدول ارتفاعاً ملحوظاً.

ونظراً إلى ما تتميز به هذه التطبيقات من تكلفة منخفضة، مقارنة بغيرها من الخيارات البديلة، يميل إلى استخدامها المقيمون في دولة الإمارات ممن يرغبون في توفير فرصة للعائلة والأصدقاء لزيارة الدولة، فضلاً عن السياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يتطلعون لقضاء إجازة في دبي وأبوظبي، وبقية إمارات الدولة.

وتسهم هذه العملية السلسة في إلغاء الحاجة إلى عمليات البحث الواسعة والرسائل الإلكترونية، والمكالمات الهاتفية والساعات الطويلة، من تصفح المواقع الإلكترونية للحصول على خدمات موثوقة للتأشيرة.

وقال عبد الله أبو الشيخ: يتمثل هدفنا في تقديم أول تطبيق فائق القدرات في المنطقة، لذا، عملنا على تطوير قدرات بوتيم، بعد الاستحواذ عليه مطلع العام الحالي، ليكون قاعدة الانطلاق في هذا المشروع المبتكر. ويعزز التعاون مع مسافر دوت كوم هذه الرؤية، كما يمثل إضافةً جديدة إلى خدمات بوتيم المتنوعة والمتنامية.

ونستثمر بشكلٍ واسع في منظومة الأعمال في دولة الإمارات، بصفتنا علامة محلية، حيث يسهم التعاون مع مسافر في الحفاظ على التواصل مع أحبائنا، وتسهيل المعاملات اليومية. كما يسرنا أن يوفر بوتيم خدماته لجميع المستخدمين.

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