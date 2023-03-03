إقبال لافت على معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي - سيد صالح

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يواصل معرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربور فعالياته وأنشطته مستقطباً أعداداً كبيرة من الزوار في المنطقة.

حيث يشتمل على القوارب واليخوت الفاخرة، ويسلّط الضوء على ما يبدعه حرفيون من جميع أنحاء العالم، ما يمنح المهتمين بعالم القوارب فرصة الاطلاع على أحدث ما يشهده هذا القطاع.

ويعود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمشاركة في المعرض من خلال جناح خاص، يعرض فيه إسهاماته الكبيرة والواضحة في مجال الرياضات البحرية وتطويرها على مدار أكثر من 3 عقود.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم (الجمعة) منافسات العرض الليلي للدراجات المائية «هايدروفويل» والاستعراض الحر، ضمن فعاليات بطولة الإمارات الدولية هذا العام.

ويأتي تنظيم هذا العرض الليلي للمرة الثالثة على التوالي على هامش دورات معرض دبي العالمي للقوارب، وذلك بمقر المعرض في دبي هاربور.

وتجمع منافسات الغد أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية، يتقدمهم بطل العالم في الاستعراض الحر راشد علي صالح الملا، المتوج بالميدالية الذهبية في جائزة قطر الكبرى للدراجات المائية وقبلها فضية كأس ملك تايلاند.

ويشارك نخبة من اللاعبين أبرزهم أبطال الإمارات محمد الهاملي وعبدالجليل العوضي والمغربي ياسين فضلي، فيما ينتظر أن يشارك اللاعبان مانع وماجد المرزوقي في فئة هايدروفلاي.

أحدث المنتجات

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الدورة الحالية زورق فيكتوري (في تي إكس 34)، والذي يعد أيقونة جديدة، تبرز دور النادي والفيكتوري في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية، مستمداً ذلك من تاريخ الفريق الطويل، ودوره في تطوير منظومة صناعة هذه الزوارق التي تنافس في كبرى البطولات.

ويجمع زورق في تي إكس 34 الجديد، بين طابع سباقات الزوارق السريعة في الشكل المتمثل في هيكل (الكاتمران)، ولمسة الإبداع المتمثلة في تقديم منتج يواكب متطلبات العصر في تقديم متطلبات قوارب النزهة والرفاهية، ما يلبي شغف الكثير من الباحثين عن المتعة.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المشاركة في الدورة الحالية من معرض دبي العالمي للقوارب، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين النادي ومركز دبي التجاري العالمي، في تنظيم المعرض الذي ارتبط منذ فترة طويلة مع النادي في الميناء السياحي، التي تعرف حالياً بواجهة دبي هاربور.

مشيراً إلى أن المشاركة تأتي أيضاً على ضوء توجيهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بضرورة إبراز دور النادي وجهوده في تطوير الرياضات البحرية، وأيضاً إظهار دور إدارة الفيكتوري في صناعة وإنتاج الزوارق السريعة وقوارب الصيد والنزهة.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي قائلاً: يسعدنا كذلك الإسهام مع اللجنة المنظمة في تنظيم وإنجاح العديد من الفعاليات، ومن بينها حدثان رياضيان كبيران، ضمن أجندة وفعاليات الموسم الرياضي البحري الأول مسابقة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل)، والعرض الليلي للدراجات المائية.

الحد من النفايات

وتواصل الشركات عرض منتجاتها خلال المعرض العالمي، وتعرض شركة سن كيس، المطور المحلي لمنتجات الوقاية من أشعة الشمس المستدامة والصديقة للبيئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، الدور الذي تلعبه في الحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات خلال فعاليات المعرض.

ووفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فإنه يتم إنتاج أكثر من 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، منها ما لا يقل عن 14 مليون طن في المحيط كل عام، ويشكل 80 % من جميع الحطام البحري، حيث تأتي أغلب المصادر الرئيسية لتلوث البلاستيك القائم على المحيطات من صناعة الصيد والأنشطة البحرية وتربية الأحياء المائية.

وقالت جوانا باركلي، العضو المنتدب لشركة «سن كيس» SunKiss: «تعد ظاهرة التلوث البلاستيكي كأزمة عالمية تؤثر على الجميع، ولكنها أصبحت أكثر مشكلة في البيئة البحرية، حيث لا تؤثر فقط في صحة المحيط وصحة الأنواع البحرية فحسب، ولكنها تخلق أيضًا قضايا تحيط بسلسلة الإمداد الغذائي وتؤثر سلباً في قطاع السياحة وتسهم في تغير المناخ».

مستلزمات اليخوت

كما تعرض «كارتر آند وايت» الإماراتية أحدث أنواع إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل الملابس وأغطية الأسرة ومستلزمات الاستخدام الشخصي.

وأعرب مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، عن اعتزازه بالمشاركة في المعرض، موضحاً أن دبي عزّزت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر السركال أن كارتر آند وايت تحرص على المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة قد سجلت إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

آلات المحاكاة

وأعلنت شركة «تيليوس العالمية» وهي المصنع الأول والأكبر لآلات المحاكاة في العالم والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً رئيسياً لها، عن عقدها صفقات بيع وصلت قيمتها الإجمالية مليون درهم، إذ شهدت بيع 5 أجهزة خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي الدولي للقوارب وهو الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام في «دبي هاربر» في الفترة ما بين 1 و5 مارس 2023.

وقال محمد كمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليوس» قائلاً: لقد شهد اليوم الأول من مشاركتنا في معرض دبي الدولي للقوارب وخلال الساعات الأولي لانطلاقة الحدث عقد صفقات لبيع 5 أجهزة محاكاة للسباقات العالمية، إذ تم بيع 3 أجهزة لعملائها في المملكة العربية السعودية وجهاز لعملائها من دولة قطر وآخر من دولة الهند.

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