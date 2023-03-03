«دبي المالي العالمي» يستضيف أول قمة للتمويل للنهوض بأجندة «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مركز دبي المالي العالمي، مؤخراً، أول قمة للتمويل في العالم مخصصة للنهوض بأجندة العمل المناخي «كوب 28» في قطاع التمويل العالمي. وشارك أكثر من 500 من المختصين في مؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المؤتمرات المُزعم عقدها.

وذلك في إطار استضافة مركز دبي المالي العالمي لبرنامج «الطريق إلى مؤتمر الأطراف كوب 28» بالشراكة مع «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية والتي تعمل بمثابة منصة لبذل جهود استباقية في قطاع التمويل للوقوف على تفعيل مسرعات للحد من تداعيات التغير المناخي وبالتالي تسريع وتيرة التحول الأخضر.

وضمت القمة نخبة من المتحدثين والمشاركين من الشركات الاستثمارية الرائدة والبنوك وواضعي السياسات والمستشارين لمناقشة أولويات «كوب 28» للقطاع وكيفية إرساء عملية صنع القرار بتبني أفضل الممارسات في مؤسساتهم.

وترأست القمة هيذر ماكجريجور المعروفة باسم السيدة مونيبيني في أعمدة لصحيفة فاينانشيال تايمز، وإحدى أوائل الشخصيات التي منحها الملك تشارلز الثالث لقب «السيدة». وتشغل السيدة هيذر الآن منصب المستشارة ونائب مدير جامعة هيريوت وات دبي.

وعرض المؤلف الشهير في قطاع التمويل المستدام، ورئيس معهد تشارترد بانكر، سايمون تومسون وجهات نظره عن الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الأخضر في دعم التحول، وضمان تدفقات رأس المال إلى الشركات والاستثمارات والمشاريع والتقنيات التي تتطلع إلى خلق عالم مستدام منخفض الكربون. ويشارك كبار الشخصيات من مؤسسات رئيسية تشمل كل من مجموعة «إي إن خي» ومجموعة «زيورخ للتأمين» ومجموعة «نات ويست»، في الوقوف على أهم الركائز التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني.

استطلاع عالمي

وشهد الحدث الإعلان عن نتائج أول استطلاع عالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في مجال التجزئة على مستوى العالم وآثاره على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشارك في الاستطلاع أكثر من 2000 عميل. ووفق الاستطلاع أعرب 90% من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن مجموعة من الأسواق عن ضرورة توفير مصرفهم منتجات تواكب أهداف التنمية المستدامة. بينما أكد 96% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية مطابقة منتجات التمويل المتوفرة للقيم والأخلاق في حياتهم. وأبدى 87% استعدادهم لدفع رسوم أعلى مقابل منتجات مالية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في مركز دبي المالي العالمي: نحن في مركز دبي المالي العالمي نتشارك مع عملائنا مهام قيادة النهج القائم على تحديد دور قطاع التمويل في مواجهة الأزمات المناخية. وانسجاماً مع أولويات الإمارات لاستضافة (كوب 28).

وفي مؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المؤتمرات والتي تعقد في مركز دبي المالي العالمي تم توفير منصة مثالية للأطراف المؤثرة في القطاع، بهدف تبادل الأفكار ومناقشة تنفيذها لتسريع حصد نتائج المبادرات المناخية. ونظراً لدوره البارز في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بالمساهمة بفعالية في إنجاح استضافة دولة الإمارات لمحادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن المناخ، التي تعد ثاني أكبر محادثات في تاريخ قمم المناخ».

تحدي المناخ

من جانبه، قال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لـ «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»: يتحتم على المؤسسات المالية التركيز على الاستدامة إن أردنا التغلب على التهديدات المتزايدة للتغير المناخي، لا سيما على مستوى الدول النامية.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من الضغوط قبيل انعقاد (كوب 28)، حيث ستواجه المؤسسات المالية تحدياً حقيقياً للعب دور رئيسي في العمل المناخي. يتجلى التزام دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي الحقيقي بتحقيق نتائج ملموسة ضمن قضايا التغير المناخي.

وتعمل هذه القمة على تسهيل اتباع نهج طموح وعملي يتسم بالشمولية للمساعدة في تحقيق التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على نطاق عالمي. وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي نسعى لقيادة تحول نوعي، عبر تمكين القطاع من تسريع وتيرة تحقيق الحياد المناخي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز