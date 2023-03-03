تعاونية الاتحاد تفتتح مركز النهدة وتطلق تخفيضات حتى 75 %

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افتتحت تعاونية الاتحاد مركز النهدة التجاري، الذي بلغت مساحته البنائية 176.240 قدماً مربعة.

وذلك في إطار خططها للانتشار والتوسع بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، حيث يعدّ من المراكز التجارية المجتمعية ويضم هايبر ماركت و41 محلاً تجارياً، إذ يهدف المركز الجديد الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة النهدة الحيوية الكثيفة بالسكان إلى استقطاب العدد الأكبر منهم، وأن يكون وجهة عائلية استثنائية لسكان وزوار منطقة النهدة والمناطق المحيطة بها.

وافتتح الفرع الجديد رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمه الشامسي، بحضور العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله الدلال، ومديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وتقدم تعاونية الاتحاد بمناسبة افتتاح فرعها الـ 25 في منطقة النهدة الثانية عروضاً وتخفيضات لمدة 5 أيام حتى 6 مارس وتصل نسبة الخصومات إلى 75% على عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك لإسعاد المستهلكين وحرصاً منها على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة. وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد أن الافتتاح مع بداية العام يأتي وفقاً لخطط مدروسة.

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