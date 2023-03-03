190.8 مليار درهم إنفاقاً متوقعاً على صيانة وإصلاح الطائرات بالإمارات في 10 سنوات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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توقعت «شبكة أفييشن ويك» و«إم آر أو» أن يصل حجم الإنفاق على قطاع عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات إلى 190.84 مليار درهم (52 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 – 2032، بمعدل سنوي يصل إلى نحو 19 ملياراً.

وتشكل صيانة المحركات الجزء الأكبر منها، بنحو 49% وبقيمة تصل إلى 94.3 مليار درهم (25.7 مليار دولار). وكشفت التوقعات أن تمثل نسبة المكونات 16% من إجمالي حجم السوق بقيمة 31.1 مليار درهم (8.49 مليارات دولار)، وتستحوذ التعديلات على 15% بقيمة 22.47 مليار درهم (8.03 مليارات دولار) في حين سيصل حجم الطلب على صيانة الخطوط إلى نحو 25.5 مليار درهم (6.99 مليارات دولار) وبنسبة 13%.

ويصل حجم سوق صيانة هياكل الطائرات الثقيلة إلى 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار). وأظهرت البيانات التي نشرت على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات أن إصلاح المحركات والصيانة الخفيفة من فئة (c) سيستحوذان على الحصة الأكبر من حجم الطلب في السوق الإماراتي خلال الفترة 2023 - 2032، وبنسبة 44% و 38% على التوالي.

وتلعب الناقلات الوطنية الإماراتية - طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران- التي تشغل أساطيل تضم أكثر من 500 طائرة من مختلف الطرازات دوراً كبيراً في نمو حجم الإنفاق على صيانة الطائرات في المنطقة لاسيما طيران الإمارات والاتحاد للطيران التي تمتلك مراكز صيانة متخصصة.

وبحسب البيانات من المتوقع أن تشهد الإمارات خلال الفترة من 2023 - 2032 طلباً إجمالياً يصل إلى 2486 عملية صيانة للمحركات على اختلاف أنواعها و2128 عملية صيانة من فئة (C) و539 عملية صيانة من فئة (D) بالإضافة إلى 390 فحص استهلاك أجزاء المحرك ذات العمر المحدد «LLP».

وأظهرت بيانات أفيشن ويك أن الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد عقود الصيانة حيث أظهرت البيانات أن حجم عقود الإصلاح والصيانة التي أبرمتها شركات الطيران الإماراتية وصل إلى نحو 1040 عقداً بحصة 51 % من إجمالي عقود الصيانة التي أبرمتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط والذي وصل إلى 2030 عقداً.

وشهدت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، دخول عدد من مقدمي خدمات الصيانة من خلال افتتاح منشآت توفر خدمات الصيانة للمحركات والأجزاء واللوجستيات. وتعزز الاستثمارات في القطاع بدعم المحفزات الحكومية والعقود الكبيرة التي وقعتها الشركات المحلية مع مقدمي الخدمات ومصنعي الطائرات.

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