دبي للاستثمار توقع 4 مذكرات ضمن «الشراكة الصناعية التكاملية»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، أربع مذكرات تفاهم في إطار مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في عمان، الأردن.

وشهدت هذه الخطوة مشاركة كلٍ من جلوبال فارما والإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وذلك في إطار التعاون المتبادل على مستوى قطاعي الأدوية والزجاج.

حضر حفل التوقيع مدير عام «شركة دبي للاستثمار الصناعي» ورئيس «جلوبال فارما» محمد الرقباني، حيث وقع 3 مذكرات تفاهم عن جانب جلوبال فارما مع شركات مصرية وأردنية، في حين وقع رئيس العمليات في دبي للاستثمار أحمد الشارد، المذكرة الرابعة عن جانب شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح.

ووقعت جلوبال فارما، شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة «نرهادو انترناشيونال المصرية»، تتمحور حول تكنولوجيا التصنيع المتقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في الإمارات.

كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركتين أردنيتين هما «سافي فارما لصناعة الأدوية»، و«إتقان للصناعات الدوائية»، لتسهيل نقل المعرفة في مجال البحث والتطوير للأدوية المبتكرة ذات القيمة المضافة. شارك في حفل التوقيع د. مريم كلداري، مستشارة مجلس إدارة جلوبال فارما، ومدير عام الشركة د. باسم البراهمة.

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