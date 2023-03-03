أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «قمة فوربس 50/30»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الثانية من «قمة فوربس 30/‏‏‏‏‏‏50»، خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة 2023. ويتضمن جدول أعمال الحدث، الذي يقام على مدار 4 أيام، مجموعة من الموضوعات الرئيسة، منها الإرشاد والتعاون والابتكار، حيث يُشكل منصة للحوار والتواصل وبناء علاقات الشراكة لقيادة التغيير، من أجل مستقبل أفضل بين شخصيات نسائية من قائمتي فوربس لـ 30 شخصية تحت سن 30، و50 شخصية فوق سن 50، وقياديات في مجالات السياسة والأعمال والإعلام. وتكتسب القمة زخماً إضافياً بإقامتها في أبوظبي، التي تعتبر إحدى أكثر المدن أماناً للمرأة في العالم.

وتشمل قائمة المتحدثات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وملالا يوسف زاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والمؤسس الشريك لـ «صندوق ملالا»، وجيسيكا ألبا، ممثلة، ومؤسسة شركة «أونست» ورئيسة قسم الإبداع بها.

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