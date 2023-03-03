تعاون بين «مركز كريبتو» و«دي دبليو إف لابس» لجذب شركات تقنيات التشفير إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام شراكة مع «دي دبليو إف لابس» DWF Labs، المؤسسة العالمية بصناعة أسواق الأصول الرقمية والاستثمار في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3 بمختلف مراحلها، بهدف توفير منصة نمو جديدة بقيمة 5 ملايين دولار للشركات العاملة في مجالات تقنيات الويب web3 والبلوك تشين، انطلاقاً من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

منصة

وبموجب الشراكة، ستقوم شركة DWF Labs بتطوير منصة DWF Ventures Studio، والتي ستدعم بدورها الشركات الناشطة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3 والبلوك تشين، انطلاقاً من الإمارة ومركز كريبتو باعتبارهما نقطة انطلاقة رئيسية للتوسع محلياً وإقليمياً ودولياً. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة ضمن فعاليات ندوة تعريفية نظمتها DWF Labs في دبي أخيراً.واستكمالاً للخدمات المتميزة والعديدة التي يقدمها مركز كريبتو، توفر منصةDWF Venture Studio مجموعة من المزايا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والوصول إلى استثمارات رؤوس الأموال الدولية وغير ذلك من خدمات دخول الأسواق المالية في البورصات من الفئتين الأولى والثانية، فضلاً عن تقديم مجموعة من ورش العمل والاستثمارات الرأسمالية المباشرة.

50 شركة

وتهدف شركة DWF للاستثمار في 50 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في أفضل الشركات أداءً مع تخصيص استثمارات بقيمة 500 ألف دولار للشركة الأكثر تميزاً من بين تلك الشركات.وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تتمتع دبي بمكانة مرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً رائداً على خارطة تقنيات الجيل الثالث من شبكات الويب web3، وقد اضطلع مركز كريبتو بدور محوري في إنجاح جهود الإمارة المبذولة في مجال تقنيات التشفير، وهو يضم اليوم أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة.

وتؤكد شراكتنا مع واحدة من أبرز العلامات التجارية العاملة في القطاع مستوى النضج والتطور الذي وصل إليه مجتمع أعمال تقنيات التشفير الذي عكفنا على تطويره وازدهاره خلال الفترة الماضية، كما تُبرز آفاق الفرص التجارية المتميزة في دبي. وتنضوي «دي دبليو إف لابس» تحت مظلّة منصة Digital Wave Finance، التي تعتبر واحدة من كبرى جهات تداول العملات المشفرة في العالم. كما تحتل «دي دبليو إف» مكانة متميزة بين أكبر خمس جهات للتداول من حيث حجم التداول، حيث تشارك في أكبر 40 بورصة وتتداول ما يزيد على 2000 نوع مختلف من الأصول الرقمية.

دعم

وقال أندري غراتشيف، الشريك الإداري لدى «دي دبليو إف»: يتمثل هدفنا الأساسي في الاستثمار ودعم المبتكرين من رواد الأعمال في مجال تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب web3. ولهذا جاءت الشراكة مع دبي للسلع ومركز كريبتو كخطوة في الاتجاه الصحيح بينما نسعى لتعزيز حضورنا في دبي والعالم. ويوفر دبي للسلع منظومة فريدة ومتكاملة توفر كادراً قوياً من المتخصصين في تقنيات التشفير، حيث نتطلع إلى الانضمام والمشاركة في تلك المنظومة ورفد مسيرة نموّها ونجاحها. ويضم مركز كريبتو حالياً أكثر من 550 شركة، مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز