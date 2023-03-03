مجموعة &e تحصد جوائز «براند فاينانس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت مجموعة &e عدداً من الجوائز من «براند فاينانس»، منها جائزة تقرير «براند فاينانس تيليكوم 150» عن فئة محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما نجحت استراتيجية التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، في تعزيز الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها. وبدعم الأداء الجيد للأرباح، حققت مجموعة &e نمواً سنوياً في قيمة محفظة علاماتها التجارية بـ 12.3 % لتسجل رقماً قياسياً بلغ.614 مليار دولار.

مكانة ريادية

واحتفظت «اتصالات من &e»، بمكانتها الريادية ضمن التقرير كأقوى علامة تجارية في كافة القطاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلت ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالمياً. ويعكس هذا التصنيف الجديد استراتيجية التحول التكنولوجي في اتصالات من &e مدعومة بتفوق شبكات الجيل الخامس المتطورة، وولاء العملاء عبر تخصيص الخدمات والحلول المقدمة لهم، وزيادة نسبة رضا الموظفين في بيئة عمل حيوية جعلت من المجموعة وجهة مفضّلة للعمل.

تسلم الجائزتان حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، وذلك على هامش جدول أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة.

وقال حاتم دويدار: نواصل العمل على تعزيز مراتب الصدارة لمجموعة &e في مؤشرات التحول الرقمي ونسعى للبقاء في طليعة المشهد الرقمي حول العالم. كما نلتزم باختبار نماذج عمل جديدة من شأنها تطوير خدماتنا وحلولنا التي نقدمها إلى أكثر من 162 مليون مشترك في الأسواق التي نعمل فيها. ويبقى التركيز الاستراتيجي للمجموعة هو الارتقاء بالشراكات وفرص الاستثمار التي تؤدي إلى تعزيز النمو لكافة ركائز الأعمال ضمن المجموعة. وانعكس النجاح أيضاً في تصنيف اتصالات من &e كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100 لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

وقال مسعود محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&: يعكس هذا الإنجاز التزامنا التام بتزويد عملائنا بأكثر الخدمات والتجارب تميزاً. وسنواصل الاستثمار في علامتنا التجارية وانتشارنا الواسع لدفع النمو وتمكين أسس النجاح، مع الاستثمار في أحدث التقنيات والمناهج المبتكرة لتزويد عملائنا بأفضل الحلول. وتتمثل أولويتنا الاستراتيجية في ترسيخ مكانة الشركة الريادية بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بالارتكاز على أسلوبها المبتكر، وخدمات العملاء المتميزة، والالتزام المتجدد بخطط الاستدامة.

صدارة عالمية

وتقدم حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e، إلى المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر الرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات من«براند فاينانس»، كأول رئيس تنفيذي من الشرق الأوسط وإفريقيا يتصدر المؤشر. واعتمد التصنيف على أبحاث مكثفة ضمن الأسواق العالمية شملت دراسة لـ 1000 محلل وصحافي حول العالم، وتقوم على3 جوانب رئيسة هي: الاستثمار والدور القيادي في توجيه الشركة إلى الاتجاه الصحيح، والإنصاف وكيف ينظر إليه الجميع، إلى جانب أداء الشركة والعلامة التجارية خلال توليه القيادة.

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