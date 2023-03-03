دعوة الموارد البشرية المواطنة للعمل في «التدقيق الداخلي»

المصدر: دبي - البيان

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دعا عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، الكفاءات والموارد البشرية المواطنة، إلى الاتجاه بقوة للعمل في هذه مهنة -التدقيق الداخلي-، التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز بيئة الأعمال، ونجاح المشاريع الاستثمارية والمؤسسات. وأوضح أن جمعية المدققين الداخليين في الدولة، أطلقت برنامج «حصاد» لهذا الغرض، وهو يتضمن برامج تدريبية مكثفة لتخريج مدققين داخليين محترفين. ودعا المدققين الداخليين بالدولة، إلى أن يكونوا وكلاء للتغيير، ومحفزين للتحول، من خلال تطبيق ممارسة التدقيق الداخلي المثلى، والعمل على تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للحوكمة، وتطبيق الممارسات الرشيدة في مجال المهنة.

جاءت تصريحات عبدالقادر علي، بالتزامن مع تنظيم الجمعية ثلاث دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع أكاديمية (مسار التدقيق) العالمية، تحت عناوين: «التدقيق على سرعة المخاطرة» و«أن تكون عنصر تغيير على صعيد التدقيق الداخلي» و«أن تصبح مستشاراً موثوقاً في مجال التدقيق الداخلي»، خلال مارس الجاري.

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