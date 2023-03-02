سلطة دبي البحرية توقع اتفاقية لتسجيل الوسائل البحرية

المصدر: وام

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أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التوجهات الحكومية ويسهل الإجراءات على المتعاملين، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن توفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي.

وأشار إلى حرص السلطة على العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق توجهاتها بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنية . وكانت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وقعت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "اليوسف موتورز" لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين، وذلك في منصة السلطة بمعرض دبي العالمي للقوارب 2023".

ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية والخدمات ذات الصلة، حيث بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من شركة اليوسف وتسجيلها من خلالهم مباشرة عبر منافذهم المختلفة وذلك عبر نظام السلطة الإلكتروني وضمن إطار قانوني تحكمه اتفاقية الشراكة المبرمة.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم إلى أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة المعتمدة بغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة لضمان سلامة مستخدمي الوسائل البحرية.

وقع اتفاقية الشراكة من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم ومن جانب اليوسف موتورز يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "اليوسف".

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