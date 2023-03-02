«اقتصادية عجمان» تشارك في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك 2023

المصدر: عجمان - وام

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تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، والذي انطلقت فعاليته أمس، تحت شعار «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد».

وتنظم الدائرة على مدار الأسبوع عدة فعاليات عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلكين وتثقيفهم، وذلك بمشاركة الجمهور ومن خلال المسابقات اليومية التي ستقام عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال سعود الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن تنظيم الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في شهر مارس من كل عام يعد بمثابة مناسبة سنوية ومحطة دورية تهدف لتسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع عناصر المجتمع ومع المستهلكين، كما أنها تأتي لتؤكد أن للمستهلك أهمية عالمية كُبرى في الحياة المعاصرة ولذلك يتم التركيز على التحقيق الكامل لحفظ وحماية حقوقه، والسعي نحو إعطائه الأهمية الأولى في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية.

من جانبه قال حسن الشحي مدير قسم الحماية التجارية إن الدائرة تحرص على تقديم خدمات متطورة في مجال التكنولوجيا الرقمية خدمةً للمستهلكين ولتوفير المعلومات لهم ولإتاحة الخيارات الملائمة لاحتياجاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن الدائرة سعت للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة لدعم المستهلكين وحمايتهم وتمكينهم.

وأوضح الشحي أن اقتصادية عجمان قامت بتطوير تطبيقات تدعم المستهلكين بالمعلومات اللازمة ووفرت لهم وسائل سهلة لتقديم الشكاوى، كما قامت بتطوير أسلوب عمل المفتشين في الأسواق عن طريق توفير الأدوات التي تسهل عليهم التفتيش وبشكل فعّال وموثوق، كما أنها وظّفت وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلكين وتثقيفهم إضافة إلى قيامها بدمج التقنيات الحديثة لتكون ضمن نهج شامل لتعزيز حماية المستهلك في إمارة عجمان.

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