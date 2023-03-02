«الحبتور» و«سراج باور» تطلقان 8 مشاريع للطاقة الشمسية في الإمارات

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أعلنت مجموعة الحبتور، واحدة من أكبر الشركات في المنطقة عن تعاونها مع سراج باور، الشركة الإماراتية المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية الموزعة لتطوير ثمانية مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية تتوزع في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وكشفت سراج باور، أكبر مزود للطاقة الشمسية الموزعة والشركة الوحيدة المملوكة محلياً في المنطقة، عن إطلاق مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 2.8 ميجاواط لصالح شركة الحبتور للسيارات، مع الالتزام بتوفير حلولها المتكاملة من الطاقة الشمسية لسبعة مشاريع إضافية تحت مظلة مجموعة الحبتور. ومن المقرر أن تتجاوز الاستطاعة الكلية للمشاريع الثمانية 5.7 ميجاواط، وأن تصل القدرة الإنتاجية السنوية للطاقة النظيفة إلى 9,500 ميجاواط، مما يساعد مجموعة الحبتور على التوسع وفق منهجية أكثر استدامة بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

اقتصاد أكثر استدامة

ومن جانبه، قال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «سعداء بالتعاون مع سراج باور، واحدة من أبرز الشركات الإماراتية الناجحة في مجال الطاقة النظيفة وهو هدف رئيسي لكل دول المنطقة لتأسيس اقتصاد أكثر استدامة. ومع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة سيعطي هذا الإعلان زخماً غير مسبوق لمختلف الشركات والقطاعات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف الحبتور «أن نجاح دولة الإمارات نابع من التعاون بين كافة شرائح المجتمع، وكذلك من تشارُك المعارف والتعاون مع شركاء استراتيجيين. نؤمن في مجموعة الحبتور بأهمية الاستدامة والمسؤولية البيئية، وعلى كل فرد منا القيام بواجبه للحفاظ على مواردنا الطبيعية ليكون لدينا ما يكفي للأجيال القادمة».

نجحت سراج باور بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية باستطاعة 2.8 ميجاواط لصالح شركة الحبتور للسيارات التي أصبحت تعتمد على الطاقة النظيفة. كما تعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المشروع قريباً والتي تتكوّن من سبعة مشاريع إضافية.

علامة فارقة

وقال عبد الغفار حسين، مؤسس مجموعة شركات الساحل الأخضر: «يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع مجموعة الحبتور مع بداية العام الجديد، حيث نأمل أن تساعد هذه الشراكة المجموعة على تعزيز فرص النمو المستدام وترشيد استهلاك الطاقة والحد من تأثيرها على البيئة، وبالتالي ترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة في المنطقة.

وتأتي الشراكة استكمالاً لجهود سراج باور الرامية إلى رفد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري بالتزامن مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة بشكلٍ أكبر».

وأضاف عبد الغفار: «تشكل هذه المشاريع علامة فارقة بالنسبة لسراج باور، التي تلتزم بدعم مجموعة الحبتور للوصول إلى أهدافها المتمثلة في إرساء مستقبل أكثر استدامة، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية واعتماد نموذج طاقة يراعي مبادئ الاستدامة، انسجاماً مع إعلان 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات. وتُعد هذه الشراكة مثالاً يُحتذى به لباقي الشركات الكبرى في القطاعات كافة، مما يشجعها على اعتماد خطط لإنتاج طاقة نظيفة خاصة بها.

وتعكس هذه الشراكة الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على الثقة الكبيرة التي أولتها الشركات الرائدة لسراج باور من أجل توفير حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة. ويسعدنا أن يقع اختيار مجموعة الحبتور علينا لتزويدهم بحلول الطاقة النظيفة».

وتعتزم سراج باور تركيب العديد من المشاريع وإدارتها وصيانتها وتشغيلها لصالح مجموعة الحبتور، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتملك الشركة أكبر محفظة للطاقة الشمسية الموزعة باستطاعة تتجاوز 100 ميجاواط، وتسعى بصورة مستمرة إلى توسيع عملياتها وتطبيقاتها لتصبح الشركة المستدامة الرائدة في المنطقة.

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