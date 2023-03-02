جائزة الشارقة للتميز ترسم خارطة طريق لجودة المنشآت الاقتصادية

المصدر: الشارقة - وام

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أكد عدد من المشاركين والفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية الجائزة في رسم خارطة طريق للمنشآت الاقتصادية التي تنشد التميز في عملها، حيث تضم الجائزة ضوابط ومعايير عالية الجودة تمكن أصحاب هذه المنشآت من التميز في عملها بدرجات عالية وصولاً إلى الجودة الكاملة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال حفل توزيع الجوائز مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة كان لها مشاركة لافتة في الجائزة من خلال شقين، الأول مشاركة عدد من الضباط في عملية تقييم وفرز ملفات التميز الخاصة بالجائزة ونحن نفخر بوجود هذه الكوادر المواطنة بيننا، أما الشق الآخر فهو إطلاق غرفة تجارة وصناعة الشارقة بناء على طلبنا لفئة أفضل منشأة ملتزمة بالشروط والمعايير الأمنية، إذ لاقت هذه الجائزة صدى كبيراً بين المشاركين، ونأمل في الدورات المقبلة أن تعم هذه الضوابط على كل المنشآت الاقتصادية بالإمارة للتقليل من فرص (الحرائق أو السرقة أو التخريب)، مؤكداً أهمية الأمن بصفة عامة تجاه استقرار الاقتصاد في أي دولة في العالم.

وأعرب فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، الفائز بفئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية، عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لاختيار البنك ضمن فئة التميز الخليجية، وهو دليل على أن البنك خطى خلال السنوات الخمس الماضية خطوات كبيرة لافتة مكنته من تحقيق التميز في أعماله، خصوصاً في خدمة العملاء.

وقال راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والترويج في «تعاونية الشارقة»: تشرفنا بالفوز بجائزة الشارقة للتميز 2022 ضمن فئتين، الأولى فئة توظيف المواطنين، حيث تستهدف التعاونية سنوياً تحقيق 10 % وهي مستمرة في هذا النهج منذ عدة سنوات، إذ يبلغ عدد موظفيها المواطنين 140 موظفاً بنسبة 75 % من الوظائف الإدارية في التعاونية، أما الجائزة الثانية فهي جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية، حيث تحرص التعاونية على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تقام في الإمارة سواء فعاليات اجتماعية أو طلابية أو تقديم خدمات، مؤكداً أن الفوز بهاتين الجائزتين يرفع من معايير الجودة المعتمدة في تعاونية الشارقة.

وقالت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، إن دورة الجائزة لعام 2022 شهدت مشاركة أكثر من 100 منشأة اقتصادية إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، في حين أسهم في مرحلة التقييم أكثر من 45 مُقيّماً مختصاً في مختلف مجالات التقييم التي تشمل فئات الجائزة التسع وهي (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية)، لافتة إلى أن الدورة المقبلة من الجائزة ستنطلق في أبريل المقبل وتستمر حتى نوفمبر على أن يتم الاحتفال بالفائزين في دورة 2023 في العام المقبل.

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