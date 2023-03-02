«كارتر آند وايت» الإماراتية تعرض أحدث مستلزمات اليخوت الفاخرة في «دبي العالمي للقوارب 2023»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية عن مشاركتها في فعاليات «معرض دبي العالمي للقوارب 2023» الذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس الجاري في دبي هاربر.

ومنذ اليوم الأول للمعرض، سجل جناح الشركة إقبالاً كبيراً من الجمهور وعشاق اليخوت والقوارب، حيث عرضت «كارتر آند وايت» أحدث أنواع إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل الملابس و أغطية الأسرة ومستلزمات الاستخدام الشخصي.

وأعرب مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت عن اعتزازه بالمشاركة في المعرض، موضحاً أن دبي عزّزت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر السركال أن كارتر آند وايت تحرص على المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة قد سجلت إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

وأفاد بأن الشركة تلقت خلال المشاركة العديد من الطلبات من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب لتزويدها بأحدث الإكسسوارات والمستلزمات التي تتولى الشركة تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة لا مثيل لها.

وأوضح أن الطلب على إكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب قد شهد مؤخراً ارتفاعاً في الطلب، ووضع ملاك وأصحاب اليخوت خطط للسفر والتنقل والاستجمام خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن العديد من شركات وملاك اليخوت يحرصون سنوياً على اقتناء أفضل إكسسوارات اليخوت التي تصممها وتصنعها الشركة لمزيد من التميز والفخامة في يخوتهم.

وذكر أن سوق مستلزمات وإكسسوارات اليخوت في نمو متواصل مع ارتفاع أعداد ملاك اليخوت والقوارب في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن هذا القطاع آخذ في النمو والتوسع، ويحقق إيرادات كبيرة.

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