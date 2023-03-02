زورق (في تي إكس 34) أيقونة فيكتوري الجديدة يجتذب زوار معرض القوارب

المصدر: دبي - البيان

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يعود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للمشاركة في دورات معرض دبي العالمي للقوارب من جديد، من خلال جناح خاص، يعرض من خلاله إسهاماته الكبيرة والواضحة في مجال الرياضات البحرية وتطويرها على مدار أكثر من 3 عقود.

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الدورة الحالية زورق فيكتوري (في تي إكس 34)، والذي يعد أيقونة جديدة، تبرز دور النادي والفيكتوري في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية، مستمداً ذلك من تاريخ الفريق الطويل، ودوره في تطوير منظومة صناعة هذه الزوارق التي تنافس في كبرى البطولات.

ويجمع زورق في تي إكس 34 الجديد، بين طابع سباقات الزوارق السريعة في الشكل المتمثل في هيكل (الكاتمران)، ولمسة الإبداع المتمثلة في تقديم منتج يواكب متطلبات العصر في تقديم متطلبات قوارب النزهة والرفاهية، ما يلبي شغف الكثير من الباحثين عن المتعة.

واجتمعت خبرات أهل البحر من فريق العمل في إدارة فيكتوري، التابعة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في تقديم الزورق الجديد، والذي يعيد صياغة مفهوم المتعة البحرية، ويوفر فرصاً لأكبر قدر من الأفراد في معايشة تلك اللحظات في آن واحد، وفي وسيلة رحبة المساحة، تتوفر فيها كل وسائل الترفيه والأمان للاستمتاع بتجارب رائعة، في أجواء مثيرة وجميلة في عرض مياه البحر.

كما يشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بفعاليتين رياضيتين بحريتين، الأولى مسابقة دبي لصيد أسماك -الكنعد والسكل- والتي تستمر يومياً طوال فترة معرض دبي العالمي للقوارب، حيث ستعرض المشاركات في قلب الموقع، من خلال منصة النادي، في ساحة العرض الخارجية عند متاجر أدوات الصيد والغوص.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وللعام الثاني على التوالي، العرض الليلي للدراجات المائية، إحدى فئات بطولة الإمارات للدراجات المائية 2023، حيث يعد الفعالية الأجمل والأفضل خلال أيام المعرض، وذلك في اليوم قبل الختامي غداً (السبت)، حيث سينطلق المشاركون وهم يرتدون الأضواء الساطعة، ويؤدون عدداً من الحركات الاستعراضية في فئتين الأولى هايدروفلاي، والثانية الاستعراض الحر.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المشاركة في الدورة الحالية من معرض دبي العالمي للقوارب، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين النادي ومركز دبي التجاري العالمي، في تنظيم المعرض الذي ارتبط منذ فترة طويلة مع النادي في الميناء السياحي، التي تعرف حالياً بواجهة دبي هاربور، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي أيضاً على ضوء توجيهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بضرورة إبراز دور النادي وجهوده في تطوير الرياضات البحرية، وأيضاً إظهار دور إدارة الفيكتوري في صناعة وإنتاج الزوارق السريعة وقوارب الصيد والنزهة.

وأضاف محمد عبد الله حارب الفلاحي قائلاً: يسعدنا كذلك الإسهام مع اللجنة المنظمة في تنظيم وإنجاح العديد من الفعاليات، ومن بينها حدثان رياضيان كبيران، ضمن أجندة وفعاليات الموسم الرياضي البحري الأول مسابقة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل)، والعرض الليلي للدراجات المائية.

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