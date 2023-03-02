«دو» تتعاون مع سيسكو لتسريع تنفيذ خارطة طريق التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع سيسكو، الشركة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، بهدف تسريع خارطة طريق التحول الرقمي للشركة، بما يتماشى مع رؤيتها للتحول إلى مزود رقمي رائد لخدمات الاتصال المتكاملة. وتركز مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في العديد من المجالات الرئيسة، لتعزيز مسار التحول الخاص بشركة دو، بما في ذلك الاستدامة، وشبكات عصر الميتافرس، والشبكات الكمية وحلول الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وشبكات الجيل الخامس الخاصة، إضافة إلى مجالات أخرى. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات في برشلونة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: نواصل في دو تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة، التي تتمتع بالخبرات اللازمة، والقدرة على دعم أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة التالية في رحلتنا. وسيسهم تعاوننا مع سيسكو، في توسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيزها من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز مستويات الإنتاجية، الأمر الذي سيعود علينا بفوائد متعددة الأوجه والمستويات، ويجعلنا شركة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات والتغيرات لخلق فرص نمو جديدة.

وقال محمد طنطاوي، المدير العام لشؤون شركات الاتصال ومزودي الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيسكو: يسعدنا العمل مع دو لتعزيز منظومتها الرقمية، وتمهيد الطريق للاستفادة من المزيد من الإمكانات الهائلة، من خلال تسخير التقنيات الحديثة ذات القدرة على إحداث التحولات الإيجابية. وستتيح لنا خبراتنا الواسعة والعميقة، تلبية أولويات دو ومتطلبات أعمالها ودعمها في رحلتها للتحول.

الشراكة مع سامسونغ

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، توقيع مذكرة تفاهم مع «دو»، بهدف توسيع نطاق شراكتهما، وفتح المجال لتسويق منتجات سامسونغ عبر شبكة التجزئة التابعة لشركة «دو». وفي الوقت الحالي، تعد سامسونغ الشريك الاستراتيجي لمبيعات الأجهزة الذكية لشركة «دو»، وهو ما عاد بالنفع على عملاء مزود خدمات الاتصالات الرائد في دولة الإمارات، عبر تلبية جميع احتياجاتهم من الأجهزة الذكية.

وقع المذكرة كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، ودوهي لي رئيس شركة «سامسونغ غلف للإلكترونيات». وبموجب المذكرة، ستعتمد شبكة متاجر «دو»، بوصفها مركزاً شاملاً يوفر كافة منتجات سامسونغ من الأجهزة والحلول الذكية للمستهلكين والشركات. وستوسع الشراكة فئات منتجات وعروض سامسونغ الحصرية إلى أكثر من 40 فئة، لتشمل مجموعة المستهلكين والأعمال بالكامل، مثل حلول المنزل الذكي، وحلول المؤسسات والملحقات وغيرها. كما ستغدو «سامسونغ» الشريك المفضل لشركة «دو» في مشروع ترقية شبكات الجيل الثاني 2G. وستوفر سامسونغ لشركة «دو»، الدعم اللازم، بداية من المخزون المخصص، ودعم المبيعات وغير ذلك، لتغدو بذلك شريكها الرائد في الإمارات.

وسيتعاون الطرفان أيضاً في توسيع فئات المنتجات، والاستفادة من تشكيلة منتجات سامسونغ الواسعة. وتتوقع «دو» كذلك توفر من منظومة سامسونغ كاملة، ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية والساعات وأجهزة العرض المحمولة، عبر متاجرها خلال الربع الأول من العام.

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