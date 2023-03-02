«أبوظبي الإسلامي» يعين مديراً تنفيذياً للموارد البشرية للمجموعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية عن تعيين بشرى الشحي في منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة. ستشرف الشحي بموجب هذا التعيين على جميع شؤون إدارة الموارد البشرية والعمليات ذات الصلة للمجموعة بما فيها الفروع والمؤسسات خارج الدولة وبما يدعم خطة عمل المصرف وتوجهاته للمرحلة المقبلة ضمن إطار خطته الاستراتيجية للنمو 2025.

تعليقاً على هذا التعيين، صرح ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسرنا أن نعلن عن تعيين بشرى الشحي في منصبها الجديد، الذي يحظى بأهمية كبرى لتنفيذ أجندة النمو الخاصة بالمصرف. ونحن على ثقة من أن خبرتها الواسعة في مجال إدارة شؤون الموارد البشرية ستمكنها من قيادة فريق العمل بكفاءة وجدارة بما يضمن النجاح لعمليات المصرف التشغيلية. وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا بتمكين القيادات الإماراتية بأعلى المناصب الإدارية وجهودنا في تمكين المرأة وتقليدها مناصب قيادية في الدولة. ونأمل أن تستلهم المزيد من التطورات اللاحقة في هذا الشأن لكوادرنا المحلية التي أثبتت تفوقها في دفع مسيرة نجاح المصرف».

تحمل الشحّي شهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، وتتمتع بخبرة إدارية ثرية تزيد عن 20 عاماً في مجال الموارد البشرية اكتسبتها من خلال العمل في القطاعين العام والخاص، أسهمت خلالها بشكل فاعل في تعزيز جهود التوطين، وتمكين الكوادر الإماراتية بالأدوات والمهارات اللازمة لإحراز النجاح داخل قطاع الخدمات المالية. وقد أشرفت على إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات وأطر العمل الفاعلة التي كان من شأنها تحفيز بيئة إنتاجية وجاذبة للموظفين في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بدورها صرحت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، معلقة على تعيينها في منصبها الجديد: «أود أن أعبر عن شكري العميق على ثقة إدارة المصرف بتعييني في هذا المنصب، وأتطلع لمتابعة العمل المثمر مع فريق عملنا الذي يضم أبرز الكفاءات الإدارية وبالتعاون مع جميع كوادرنا المتميزة في المصرف. ومن دون أدنى شك، سنعمل على تعزيز الإنجازات التي قمنا بتحقيقها لليوم ولترسيخ مكانة المصرف كوجهة رائدة للكفاءات المحلية والاختصاصية في جميع المجالات. لقد أصبحت شؤون الموارد البشرية اليوم ذات دور محوري في النجاح الاقتصادي للمؤسسات أكثر من أي وقت مضى. وسنعمل على مواصلة تمكين العنصر البشري وتطوير الثقافة المؤسسية بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية الموضوعة. وإنه لمن دواعي سروري أن أواصل مساهمتي في النجاحات المتواصلة التي تحققها أسرة المصرف».

يذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي يركز على تعزيز تمكين الكوادر المحلية، ويمتلك المصرف نسبة توطين رائدة تصل إلى 45% من إجمالي القوة العاملة في وظائف مختلفة بما في ذلك المناصب القيادية. وتعد تنمية وتطوير المواهب الإماراتية في صميم استراتيجيته لإدارة الموارد البشرية، حيث يحرص على توفير أعلى مستويات الدعم التدريبي الاحترافي للمواطنين من خلال برامج تدريبية متخصصة للموظفين الجدد، بالإضافة إلى برنامجي «قيادات» و«تمكين» إحدى مبادرات المصرف الرامية إلى تعزيز هذا التوجه.

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