شركات دبي الصغيرة تسهم في الحد من أزمة النفايات البلاستيكية في البحار

المصدر: دبي - البيان

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ستعرض شركة سن كيس، المطور المحلي لمنتجات الوقاية من أشعة الشمس المستدامة والصديقة للبيئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، الدور الذي تلعبه في الحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات خلال فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب لهذا العام، والذي يقام في ميناء دبي ويستمر حتى يوم الأحد 5 مارس الجاري.

ووفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فإنه يتم إنتاج أكثر من 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا، منها ما لا يقل عن 14 مليون طن في المحيط كل عام، ويشكل 80 % من جميع الحطام البحري، حيث تأتي أغلب المصادر الرئيسية لتلوث البلاستيك القائم على المحيطات من صناعة الصيد والأنشطة البحرية وتربية الأحياء المائية.

وقالت جوانا باركلي، العضو المنتدب لشركة «سن كيس» SunKiss: «تعد ظاهرة التلوث البلاستيكي كأزمة عالمية تؤثر على الجميع، ولكنها أصبحت أكثر مشكلة في البيئة البحرية، حيث لا يؤثر فقط في صحة المحيط وصحة الأنواع البحرية فحسب، ولكنه يخلق أيضًا قضايا تحيط بسلسلة الإمداد الغذائي وتؤثر سلباً في قطاع السياحة وتسهم في تغير المناخ».

وأضافت باركلي قائلة: «ندرك في شركة سن كيس Sunkiss تمامًا هذه المشكلات والحاجة إلى تقليل استخدام البلاستيك بشكل كبير، لذا يتم إنتاج جميع منتجاتنا بشكل مستدام وتم تطويره لضمان انخفاض استخدام البلاستيك بنسبة 90 ٪، كما عملنا أيضًا جنبًا إلى جنب مع صناعة الإبحار لتصميم خط إنتاج يساعد في تقليل النفايات من خلال التخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتركيز على العبوات فقط».

ستعرض شركة سن كيس Sunkiss خلال معرض دبي العالمي للقوارب مجموعة من المنتجات المصممة بالشراكة مع صناعة اليخوت وأصحاب الفنادق المتمرسين وخبراء المنتجعات الصحية والسبا، الذين يوفرون وسائل راحة مستدامة وفاخرة.

طورت الشركة بدعم من قبل صناعة الإبحار واليخوت المحلية والدولية مجموعة من المبادرات لدفع الاستدامة وتقليل الاستخدام البلاستيكي وتقليل المساحة على متن اليخوت من خلال استخدام عبوات الألومنيوم الفريدة من نوعها القابلة لإعادة التدوير من شركة سن كيس Sunkiss والتي يمكن تقديمها للعملاء وطاقم العمل والضيوف يمكنهم الاستفادة من الموزعات المصممة حسب الطلب، والتي توفر خيار إعادة التعبئة المستدام، مما يوفر المساحة ويقلل من النفايات على متن اليخت، كما يمكن أيضًا تمييز هذه العلامات التجارية لتضمين اسم اليخت أو الشركة.

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