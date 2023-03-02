«ليكويديتي جروب» تطلق مبادرتها العالمية «توينتي تشيرز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ليكويديتي جروب»، الشركة المتخصصة في مجال التقنيات المالية وإدارة الأصول الحاصلة على براءات اختراع في مجال تعلم الآلة وعلم القرار وتوفير رؤوس الأموال لشركات التقنيات عالية النمو، عن إطلاق سلسلة فعاليات مبادرة «توينتي تشيرز» العالمية في أبوظبي. والتي ستجمع شركات رائدة في القطاع للتواصل ومناقشة أحدث التوجهات والتحديات في منظومة الخدمات المالية.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق الإصدار الخاص من مبادرة «توينتي تشيرز» في مؤتمر «إنفستوبيا» 2023، التابع لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار التي تجمع قادة وشركات عالمية للتباحث ومناقشة مجريات المنظومة الشاملة والعالمية للاستثمار. استضافت «ليكويديتي جروب»، بالشراكة مع منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار و«أي كونيكشنز» منصة التقنيات المالية الرائدة للمستثمرين، حفل استقبال لمجموعة من كبار الشخصيات بهذه المناسبة. وقام المقدم ياريف نورنبرغ، من وحدة المخابرات العسكرية 8200 في جيش الدفاع الإسرائيلي، بإلقاء كلمة للترحيب بالحضور ومشاركة أفكاره حول أفضل ممارسات منظومة قطاع التقنيات في إسرائيل وكيف يمكن نقل تلك المعارف إلى أبوظبي.

أقيم الحفل في 1 مارس بأبوظبي، وحضره مجموعة من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينهم ممثلون عن مؤسسات وشركات كبرى مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأبولو. حيث تبادل المتحدثون الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات من بينها، رأس المال الاستثماري وريادة الأعمال ونقل التقنيات.

وفي تعليق له على إطلاق النسخة الافتتاحية من مبادرة «توينتي تشيرز» في منطقة الشرق الأوسط، قال رون دانييل، الرئيس التنفيذي لشركة «ليكويديتي جروب»: «يسعدنا استضافة النسخة الأولى من مبادرة (توينتي تشيرز) في أبوظبي، والتي تعد واحدة من أسرع المجتمعات نموًا في مجال ريادة الأعمال وكذلك بالنسبة لقادة الأعمال. ونحن في (ليكويديتي جروب)، نعتبر أن دعم نمو الأعمال التجارية في مراحلها الحاسمة يقع في صميم ما نقوم به. فهدفنا هو توفير حلول تمويل سلسلة للشركات، مدعومة بخبرات فريق من رواد الأعمال والمهنيين، إلى جانب علماء في مجال البيانات وتعلم الآلة والقانون والتحليل، الذين يمهدون الطريق لعصر جديد من الاستثمار التقني».

وأضاف دانييل: «نحن ملتزمون بتزويد رواد الأعمال بإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال بشكل سريع ومرن، حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم في النمو والمساهمة في منظومة التقنيات المزدهرة ومجتمعها الحيوي في دولة الإمارات، والذي يتكون من رواد أعمال عالميين وشركات استثمارية ومسرعات. واليوم، وبعد أن أنجزت «ليكويديتي جروب» انطلاقتها الفعلية كشركة صاعدة، فإن هذه المبادرة تأتي لتؤكد هدفنا الأكبر، ونأمل أن تستفيد الشركات الناشئة من مبادرة توينتي تشيرز».

وبصفتها شركة تعمل في مجال التقنيات المالية وتركز على الائتمان، تتمثل مهمة «ليكويديتي جروب» في مساعدة الشركات على تحقيق النمو من خلال توفير رأس المال التنموي وتنظيم منتديات وفعاليات تجمع قادة الفكر، بهدف تعزيز الأفكار والتواصل. ويركز مركز الأبحاث والتطوير التابع لسوق أبوظبي العالمي على تطوير حلول تقنية مخصصة للإقراض الممكّن من خلال تقنية تعلم الآلة لصالح منصة الاكتتاب الخاصة بالسوق.

من جهته، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «يعد إطلاق سلسلة فعاليات مبادرة»توينتي تشيرز«في أبوظبي، بمثابة شهادة على أهمية مساهمة “ليكويديتي جروب» في تعزيز نمو وتطور منظومة التقنيات المالية والشركات الناشئة في سوق أبوظبي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن توفير حلول تمويل تقنية مبتكرة تساعد العديد من هذه الشركات في تحقيق النمو والازدهار.

وفي ظل استمرار توطيد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، نعتقد أن خبرات وتجارب «ليكويديتي جروب» ستلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الابتكار ونمو القطاع في كلا البلدين. إن ما أنجزته «ليكويديتي جروب» وتحقيق انطلاقتها الفعلية كشركة صاعدة، فضلاً عن خططها لاستثمار 500 مليون دولار أميركي هذا العام لدعم الشركات الصاعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سيعزز من نمو هذا السوق العالمي الديناميكي.«

تعد،»ليكويديتي جروب«أول شركة إسرائيلية تدخل في شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار كجزء من»برنامج الابتكار«. بالإضافة إلى ذلك، زار وفد من سوق أبوظبي العالمي تل أبيب العام الماضي لتعزيز الروابط الاستثماراية في الأسواق المشتركة وتسريع نمو وتطوير الشركات الابتكارية.

وتبرهن هذه المبادرة على التزام “ليكويديتي جروب» بتعزيز نمو الشركات الناشئة ومنظومة قطاع التقنيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن مكانتها كلاعب رائد في هذه القطاع. وستقام سلسلة الفعاليات العالمية من مبادرة «توينتي تشيرز» أيضًا في مواقع أخرى، من بينها سنغافورة ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس.

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