سوفوس تكشف عن برنامجها الجديد للشركاء في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوفوس، المتخصصة عالمياً في ابتكار وتقديم خدمات الأمن السيبراني، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات لشركاء القنوات في عدة دول بالشرق الأوسط، والتي تقام في كل من قطر ودبي والسعودية لتزويد الحاضرين بتفاصيل دقيقة حول دور استراتيجية سوفوس لتقديم الأمن السيبراني كخدمة CSaaS في مساعدة الشركاء على حماية عملائهم من الهجمات السيبرانية. وتبدأ الفعاليات في 1 مارس انطلاقاً من قطر، وتختتم في المملكة العربية السعودية.

وتركّز سوفوس خلال الفعالية على القدرات المدارة للكشف والاستجابة، بما في ذلك الكشف والاستجابة في الشبكات، إلى جانب تسليط الضوء على مجموعتها المتكاملة من حلول الأمن السيبراني، مثل Sophos Intercept X لحماية النقاط النهائية، وحلول الجدار الناري Sophos XGS لأمن الشبكات. كما تُطلع سوفوس شركاءها على أحدث المستجدات في برنامج الشركاء.

وقال هاريش تشيب، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: «تعد منطقة الشرق الأوسط من أهم أسواق سوفوس، ونخطط لتعزيز أعمال القنوات في المنطقة عبر التواصل المباشر مع شركائنا الإقليميين خلال تلك الفعاليات الشيقة. هدفنا الرئيسي هو تعريف الشركاء بمزايا تقديم الأمن السيبراني كخدمة.

وقدرات سوفوس الفريدة في هذا المجال، إلى جانب الحديث عن كيفية تعاون سوفوس والشركاء من أجل مواصلة بناء أعمالنا عبر تعزيز القدرات المدارة للكشف والاستجابة، وغيرها من المقاربات. كما تمثل الفعاليات فرصة مثالية يلتقي من خلالها شركاؤنا فريق المسؤولين التنفيذيين وخبراء التهديدات في سوفوس، ويناقشون المشاكل التي تواجههم واحتياجاتهم الأمنية في ظل التغيرات والتحديات المستمرة في مشهد التهديدات».

يذكر أن مستويات الهجمات السيبرانية، التي ما زالت مرتفعة وفقاً لتقرير سوفوس للتهديدات لعام 2023، إلى جانب حوادث خرق البيانات والمراقبة عبر الإنترنت التي تعد هجمات شائعة في الشرق الأوسط، تتطلب من المؤسسات متابعة دقيقة ومستمرة لموقفها الأمني. ومن أبرز تهديدات الأمن السيبراني التي تواجه منطقة الشرق الأوسط كل من هجمات سرقة الهوية وبرمجيات طلب الفدية وهجمات رفض الخدمة، ما يفرض على الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة تطبيق التدابير التي تضمن تأمين بنيتهم التحتية الرقمية وحماية بياناتهم الحساسة.

وتبدأ سلسلة فعاليات سوفوس للشركاء في 1 مارس في قطر، وتنتهي في السعودية، حيث تقام في كل من الدمام يوم 14 مارس، وفي جدة يوم 16 مارس، وفي الرياض يوم 19 مارس.

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