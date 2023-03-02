إنجاز مشروع «ويفز» بمنطقة الواجهة المائية في «شوبا هارتلاند»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شوبا العقارية إنجاز مشروع «ويفز» في منطقة الواجهة المائية في شوبا هارتلاند، والحصول على شهادة إتمام البناء قبل الموعد المحدد.

وبدأ العمل على هذا المشروع خلال شهر فبراير 2021، وهو مبنى مؤلف من 35 طابقاً، يقع أمام ممشى الواجهة المائية الممتد لمسافة 1.8 كيلومتر في شوبا هارتلاند. ويعتبر «ويفز» أول المشاريع المكتملة ضمن حي الواجهة المائية في شوبا هارتلاند، ويتيح إطلالاتٍ على أفق ناطحات سحاب دبي، ومحمية رأس الخور للحياة البرية ومضمار ميدان، وميدان وان مول وخور دبي. ويتضمن مناطق مخصصةً للشواء؛ ولممارسة اليوغا والتأمل؛ ومسبح لامتناه.

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية»: نحرص في شوبا على تطوير مشاريعنا وتسريع وتيرة إنجازها في دبي للمساهمة في نمو القطاع العقاري بالإمارة، والذي يُتوقَّع أن يواصل توسعه خلال العام 2023، وأن تشهد فئة العقارات السكنية نمواً بنسبةٍ تزيد عن 40%. ويعد مشروع ويفز أول الأبراج على الواجهة المائية في مُجمَّع شوبا هارتلاند، وقد تمكنا من إنجازه خلال فترةٍ قياسية لا تتجاوز 24 شهراً. ويواصل مجمع شوبا هارتلاند التقدم في وتيرة الإنجاز وفقاً للإطار الزمني المحدد.

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