تعاون بين غرفة عجمان و«الاتحاد لخدمات الطاقة» في استخدام الطاقة النظيفة

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك ووضع البرامج والخطط الهادفة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص من المصانع والشركات أعضاء غرفة عجمان على تبني حلول الطاقة النظيفة والبديلة وخاصة الطاقة الشمسية.

وقع مذكرة التفاهم في مقر الغرفة، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان الدكتور وليد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان.

نصت مذكرة التفاهم على تنمية العلاقات المشتركة بين الطرفين والتعاون في توجيه ودعم منشآت القطاع الخاص على تبني حلول استخدام الطاقة النظيفة عبر توفير الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية وفوائدها، وكذلك تنظيم الزيارات الميدانية للمصانع والشركات في الإمارة لاطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال استخدام الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك، وتنفيذ سلسلة من الورش التثقيفية والتوعوية لأصحاب الأعمال، هذا إلى جانب عمل الدراسات والاستفادة من الخبرات الفنية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة.

دعم

وأكد سالم السويدي، على أهمية التعاون المشترك بين غرفة عجمان وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة بهدف توفير الدعم الاستشاري والفني لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص حول الاستفادة من استخدامات الطاقة النظيفة إلى جانب الدور التوعوي والتثقيفي لأصحاب الأعمال، الأمر الذي يواكب توجهات دولة الإمارات وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر «COP28».

موضحاً أن التعاون المشترك بين غرفة عجمان وشركة الاتحاد من شأنه المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التأثير السلبي على البيئة والمناخ ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد.

وأشاد بالتحولات السريعة في قطاع الطاقة بالدولة وجهود الحكومة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والأقل تأثيراً على البيئة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية في مجال إنتاج الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة 2050 لتحقيق التوازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك مع الالتزامات البيئية العالمية وضمان مواكبة النمو الاقتصادي المستدام، مثمناً دور شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في دعم توجهات الدولة في هذا المجال.

حرص

وأفاد سالم السويدي، أن غرفة عجمان حريصة على توفير خدمات استباقية لأعضائها من المنشآت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والعمل على تشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني المسؤولية المجتمعية ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يمكنهم من تطوير الأعمال وتعزيز دورهم الريادي في دعم اقتصاد مستقبلي متنوع.

من جانبه، أشاد الدكتور وليد النعيمي، بجهود غرفة عجمان لتوعية المصانع والشركات بأهمية استخدام الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك بشكل عام، وقدم للحضور مجموعة من الأمثلة حول أفضل الممارسات والتجارب المنفذة على أرض الواقع والتي كان لها مردود مباشر على خفض التكاليف المالية وتحقيق الاستدامة.

وأضاف أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، حريصة على تنمية علاقاتها مع الجهات الحكومية والخاصة تعزيزاً لدورها الريادي في زيادة معدلات الجهات الراغبة في الاستفادة من الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك، وبما يواكب توجهات الدولة ويتماشى مع أهداف عام الاستدامة.

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