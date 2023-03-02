مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 628 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 485.74 مليون درهم و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.29 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة بوكدرة تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 231 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 111 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 157.44 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 40.66 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 116.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 129.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 36 مليون درهم وأخر في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم.

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